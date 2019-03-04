'YEP ile başlayan süreç fiyatlara olumlu yansıdı'
35 dakika önce
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, "YEP ile başlayan ekonomik dengelenme sürecinin fiyatlara olumlu yansımaya başladığını görüyoruz.
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan
, "YEP ile başlayan ekonomik dengelenme sürecinin fiyatlara olumlu yansımaya başladığını görüyoruz." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:25
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