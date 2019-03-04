Son Dakika Haberleri: 'YEP ile başlayan süreç fiyatlara olumlu yansıdı'

'YEP ile başlayan süreç fiyatlara olumlu yansıdı'

35 dakika önce

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, "YEP ile başlayan ekonomik dengelenme sürecinin fiyatlara olumlu yansımaya başladığını görüyoruz.

'YEP ile başlayan süreç fiyatlara olumlu yansıdı', System.String[]
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, "YEP ile başlayan ekonomik dengelenme sürecinin fiyatlara olumlu yansımaya başladığını görüyoruz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:25 

Bora Füzesi, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ekonomi
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