Son Dakika Haberleri: Yepaş, E-Devlet Üzerinden de Hizmet Verecek

Yepaş, E-Devlet Üzerinden de Hizmet Verecek

44 dakika önce

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış Şirketi (YEPAŞ), müşterilerine e-Devlet üzerinden abone, sayaç bilgilerini kontrol etme ve borç sorgulama işlemlerini yapabilme imkanı sağlıyor.

Yepaş, E-Devlet Üzerinden de Hizmet Verecek, System.String[]
Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış Şirketi (YEPAŞ), müşterilerine e-Devlet üzerinden abone, sayaç bilgilerini kontrol etme ve borç sorgulama işlemlerini yapabilme imkanı sağlıyor.

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, yaptığı yazılı açıklamada, önceliklerinin tüketicilerin hizmetlerine daha hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Gelişen teknolojik dijitalleşmeyi takip etmek ve müşterilere yenilikçi hizmet sunmak amacıyla e-Devlet üzerinden yeni bir proje başlatıldığını aktaran Akşam, müşterilerinin "tek tık" ile elektrik borçlarını sorgulayabileceğini, abone ve sayaç bilgilerini kontrol edebileceğini kaydetti.

YEPAŞ, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta hizmet veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti 31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok

Ulaştırma Bakanlığı Tepki Çeken Haberi Yalanladı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı 15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 17:56:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yepaş, E-Devlet Üzerinden de Hizmet Verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]