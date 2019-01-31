Yepaş, E-Devlet Üzerinden de Hizmet Verecek
44 dakika önce
Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış Şirketi (YEPAŞ), müşterilerine e-Devlet üzerinden abone, sayaç bilgilerini kontrol etme ve borç sorgulama işlemlerini yapabilme imkanı sağlıyor.
Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış Şirketi (YEPAŞ), müşterilerine e-Devlet üzerinden abone, sayaç bilgilerini kontrol etme ve borç sorgulama işlemlerini yapabilme imkanı sağlıyor.
YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, yaptığı yazılı açıklamada, önceliklerinin tüketicilerin hizmetlerine daha hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.
Gelişen teknolojik dijitalleşmeyi takip etmek ve müşterilere yenilikçi hizmet sunmak amacıyla e-Devlet üzerinden yeni bir proje başlatıldığını aktaran Akşam, müşterilerinin "tek tık" ile elektrik borçlarını sorgulayabileceğini, abone ve sayaç bilgilerini kontrol edebileceğini kaydetti.
YEPAŞ, Samsun
, Ordu
, Çorum
, Amasya
ve Sinop
'ta hizmet veriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:12 Kaynak: AA
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