YEPAŞ Ordu Gölköy Şubesi açıldı
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Ordu'nun Gölköy ilçesinde Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.(YEPAŞ) N Kolay Yetkili İşlem Merkezi hizmet noktası açıldı.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:18 Kaynak: İHA
'nun Gölköy
ilçesinde Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.(YEPAŞ) N Kolay Yetkili İşlem Merkezi hizmet noktası açıldı.
YEPAŞ N Kolay Yetkili İşlem Merkezlerinde para yatırma, havale, kredi ve bono satışı gibi geleneksel N Kolay hizmetlerinin yanı sıra elektrik sözleşme işlemleri, fatura ödeme işlemleri, serbest tüketici işlemleri ve her türlü müşteri hizmetlerine yönelik işlem ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Açılış sonrasında YEPAŞ İl Müdür Fatih Şenocak
, Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir
'i ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu. - ORDU
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