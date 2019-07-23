Son Dakika Haberleri: YEPAŞ Ordu Gölköy Şubesi açıldı
Son Dakika Güncel Haber

YEPAŞ Ordu Gölköy Şubesi açıldı

19 dakika önce

Ordu'nun Gölköy ilçesinde Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.(YEPAŞ) N Kolay Yetkili İşlem Merkezi hizmet noktası açıldı.

YEPAŞ Ordu Gölköy Şubesi açıldı, System.String[]
Ordu'nun Gölköy ilçesinde Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.(YEPAŞ) N Kolay Yetkili İşlem Merkezi hizmet noktası açıldı.

YEPAŞ N Kolay Yetkili İşlem Merkezlerinde para yatırma, havale, kredi ve bono satışı gibi geleneksel N Kolay hizmetlerinin yanı sıra elektrik sözleşme işlemleri, fatura ödeme işlemleri, serbest tüketici işlemleri ve her türlü müşteri hizmetlerine yönelik işlem ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Açılış sonrasında YEPAŞ İl Müdür Fatih Şenocak, Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir'i ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu. - ORDU
Gölköy, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobiliyle yayalara çarpan sürücü 2 kişinin ölmesine, 1 çocuğun da yaralanmasına neden oldu Son dakika! Bitlis'te sokağa çıkma yasağı Ivanka Trump'ın hatası, sosyal medyada alay konusu oldu Yaşlandırma programı olarak bilinen FaceApp uygulaması 10 günde 1 milyon dolar kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:38:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YEPAŞ Ordu Gölköy Şubesi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]