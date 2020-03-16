YEPAŞ'ta dezenfekte işlemleri - Son Dakika
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YEPAŞ'ta dezenfekte işlemleri

7 saat önce

Korona virüsü sebebiyle yaşanan tedirginlikleri en aza indirmek için genel müdürlüğü il ve ilçe işletme şefliklerinde dezenfektan işlemlerini gerçekleştiren YEPAŞ, profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanılarak işlem merkezlerini temizledi.

YEPAŞ'ta dezenfekte işlemleri, System.String[]

Korona virüsü sebebiyle yaşanan tedirginlikleri en aza indirmek için genel müdürlüğü il ve ilçe işletme şefliklerinde dezenfektan işlemlerini gerçekleştiren YEPAŞ, profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanılarak işlem merkezlerini temizledi.


Yoğun bir müşteri sirkülasyonuna sahip YEPAŞ Müşteri Hizmetlerine her gün işlem yapmaya gelen müşterilerinin sağlığını düşünen YEPAŞ, rutin olarak dezenfekte çalışmaları yapıyor. Resmi açıklamanın ardından çalışanlarına yönelik çalışmalara başlayan YEPAŞ; Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum'da çalışanlarına kişisel temizlikleri ile ilgili dezenfektan dağıtımı, broşürler ve afişler dağıtmanın yanı sıra korona virüsün belirtileri, korunmak için gerekli tedbirler gibi konularda da bilinçlendirme çalışması yaptı.


Virüsten koruma amaçlı daha bir çok çalışmalar başlatan YEPAŞ, web sitesi üzerinden online işlem merkezi, ve e-Devlet üzerinden 7 gün 24 saat tüm müşterilerine evlerinden çıkmadan ve saniyeler içerisinde tüm işlemlerini yapabilme olanağı sunuyor. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:39 Kaynak: İHA
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