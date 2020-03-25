Yer altı maden işletmelerine destek verilecek - Son Dakika
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Yer altı maden işletmelerine destek verilecek

6 saat önce

Yer altı maden işletmelerinde maliyet artışlarının karşılanması amacıyla verilecek desteğe ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yer altı maden işletmelerine destek verilecek, System.String[]

Yer altı maden işletmelerinde maliyet artışlarının karşılanması amacıyla verilecek desteğe ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 4. grup madenlerden linyit ve taşkömürü ruhsat sahasında yer altı işletme yöntemiyle üretim veya hazırlık yapılması şartıyla, özel hukuk gerçek veya tüzel kişi ruhsat sahipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerinde 11 Eylül 2014 itibarıyla sözleşme veya rödovans sözleşmesi kapsamındaki işletmelere destek sağlanacak.

Yer altında çalışanlar için asgari ücretin iki katından az olmamak üzere ödenmesi ve bir işçi için haftalık çalışma süresinin azalmasıyla yıllık izin sürelerinin artırılması sonucunda oluşan ek maliyetler karşılanacak.

Bu kapsamda yer altında çalışan işçi başına işverene sağlanacak destek miktarı, güncel aylık brüt asgari ücret dikkate alınarak ve işverenin SGK kayıtlarında yararlandığı diğer tüm teşviklerin toplamı düşürülerek hesaplanacak.

Aynı ruhsat sahasında ve aynı iş yeri sicil numarasıyla birbirinden bağımsız birden fazla yer altı kömür ocağı işletmesi bulunması ve ocaklardan herhangi birinde faaliyetin durması halinde destek ödemesi yapılmayacak.

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında üretimin durdurulduğu işletmelere destek verilmeyecek.

İşçi ücretlerinin ödenmemesi durumunda da ödeme yapılıncaya kadar işletmelere destek sağlanmayacak.

Öte yandan, açık veya yer altı üretim yöntemiyle faaliyette bulunan sahalarda, açık işletmelerde üretilen kömürün yer altı üretimi beyan edilmesi veya dışarıdan kömür alındığının tespiti halinde fazladan ödenen destek tutarı yasal faiziyle geri alınacak.

Söz konusu destek uygulaması 12 Haziran 2019-31 Aralık 2020 dönemini kapsayacak.

Cumhurbaşkanı, Maden, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:08 Kaynak: AA

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