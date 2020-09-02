Yer altı şehirleriyle ünlü Mucur turizmde söz sahibi olmak istiyor - Son Dakika

Milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllarda yapılan yer altı şehirleriyle Kapadokya'nın batıdan giriş kapısı olarak bilinen Kırşehir'in Mucur ilçesi, bu alanda turizm destinasyonlarında yer almak istiyor.

Ankara- Kayseri kara yolunda bulunan ve Nevşehir'e komşu olan yaklaşık 13 bin nüfuslu Mucur'un yerleşiminin yüzde 60-70'inde yeraltı şehrinin uzantıları ve mağaralar yer alıyor.

İlçe merkezinde 8-9 katlı olduğu tahmin edilen ve geniş bir alanı kaplayan Mucur yer altı şehrinin üzerinde parklar, evler, sokaklar yer alıyor.

İlçe merkezindeki yer altı şehrinin yanı sıra Kepez ve Alpaklı yer altı şehirleriyle Mucur'dan Kapadokya'ya kadar uzanan toprakların altından yüz yıllar öncesinden kalan yaşam alanlarının olduğuna inanılıyor.

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yüzde 60-70'inde yer altı şehirlerinin uzantıları olduğunu, birçok bölümünün henüz açılamadığını söyledi.

İlçenin, Kapadokya'nın girişi kapısı olarak bilindiğini, her iki bölgenin bazı kesintilerle de olsa yer altı şehirleriyle bağlı olduğuna inanıldığını ifade eden Yılmaz, bu konuda turizm alanından faydalanmayı istediklerini dile getirdi.

Merkezdeki yer altı şehrinin, ilçe merkezini kapladığını tahmin ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlçeden çıkınca Aflak, Pınarkaya, Mikail ve Salanta köylerinden Nevşehir'in Gülşehri ilçesine kadar hatta Avanos'a kadar bazı kesikler olsa da yer altı şehirleri var. Derinkuyu ve Kaymaklı'dakilere benzer bizim 8-9 katlı yer altı şehrimiz var. Bunu güzel bir şekilde değerlendiremiyoruz. Sekizinci dokuzuncu katlar hala açılamadı. Bunlar açılmalı. Mucur, turizmde geçiş yolu. Kırşehir'den Mucur'a, Hacıbektaş'a, devamında da Avanos, Göreme ve Ürgüp'e kadar bir turizm destinasyonu oluşturulabilir. Yol güzergahındaki otellerimiz ve esnafımızla bu imkanı ekonomik faydaya çevirmek istiyoruz."

Yer altı şehrinin turizm destinasyonuna alınmasıyla Mucur'un çehresinin değişeceğine işaret eden Yılmaz, "Yer altı şehirlerini yaşatmamız ve turizme kazandırmamız lazım. İlçemizin sosyal ve kültürel yönden gelişmesi için de turizmle iç içe olmamız gerekiyor. Tüm kurumlarımızın desteğiyle yer altı şehirlerini gün yüzüne çıkaralım istiyoruz." dedi.

Su şebekesi kazılarında yer altı şehrinin uzantılarıyla karşılaşılıyor

Su şebekesindeki sızıntıların tamiri için yapılan kazılarda sürekli yer altı şehrinin uzantılarıyla karşılaşıldığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Zaman zaman altyapıyla ilgili sıkıntılarımız oluyor. Yer altı şehri ve mağaraların çok olmasından dolayı bir su patlağının kaynağını buluncaya kadar 3-4 ay geçiyor. Altyapının yenilenmesiyle ilgili bir proje hazırladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da onay verdi. En kısa zamanda hem pis su hem de temiz su çalışmalarını yapacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla istişareli bir şekilde Mucur'u bu sorunlarından kurtarmamız lazım. Bu konuyla ilgili ciddi bir iş birliğiyle çalışma yapılması gerekiyor."