"Yer Altı Suyunu Görünür Yapmak-Verimli Kullanmak" paneli düzenlenecek - Son Dakika

Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) ve Su Politikaları Derneği (SPD) tarafından, yer altı suyunun önemine dikkati çekmek için "Yer Altı Suyunu Görünür Yapmak-Verimli Kullanmak" konulu panel düzenlenecek.

22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla iki dernekten yapılan ortak açıklamada, yer altı sularının çok uzun zamandan beri içme, tarımsal sulama ve endüstri suyu talebini karşılamakta kullanılan en stratejik doğal kaynaklardan biri olduğu belirtildi.

Yer altı sularının bazı bölgelerde kendini yenilemeye fırsat bulamadan aşırı tüketildiği ve su seviyelerinin yıldan yıla hızla düştüğü ifade edilen açıklamada, bu nedenle, bu kaynaklara yönelik koruma ve verimli kullanma önlemlerinin arttırılmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Bu kapsamda, yer altı sularına yönelik toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmak amacıyla, SUYADER ve SPD ortaklığında, 21 Mart'ta Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda "Yer Altı Suyunu Görünür Yapmak-Verimli Kullanmak" konulu panel ve resim sergisi etkinliğinin düzenleneceği bildirildi.