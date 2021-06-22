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Yer altına can suyu projesi - Son Dakika

Yer altına can suyu projesi

22.06.2021 09:57
Yer altına can suyu projesi, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yer altı suyunun artırılması için hayata geçirilen proje kapsamında Bursa'da 3 yer altı depolama alanı faaliyete geçirildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yer altı suyunun artırılması için hayata geçirilen proje kapsamında Bursa'da 3 yer altı depolama alanı faaliyete geçirildi. Depolamalar sayesinde yer altı su seviyesi arttırılarak, sağanak ve ani kar erimelerinden sonra yaşanacak taşkın riski azaltmış oldu. DSİ 1'inci Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, "Kuraklıkla mücadele için buharlaşmanın olmadığı, yer altı depolarının önemi ön plana çıkmaktadır" dedi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce küresel ısınma nedeniyle yer yüzündeki suyun buharlaşma oranının artması ve yer altı su seviyesinin çeşitli nedenlerle düşmesinden dolayı 2019 yılında 'Yer Altı Suyu Suni Besleme ve Yer Altı Barajları Eylem Planı' hayata geçirildi. Yer Altı Barajları ve Suni Besleme Projeleri kapsamında Bursa'da 3 depolama alanı oluşturuldu. 3 depolama alanı toplam 860 bin TL'ye inşa edildi. Barakfakih, Dokuzgözler ve Narlıdere Yer altı Depolamaları, kentin su rezervine katkı sağlamaya başladı. Oluşturulan depolama alanlarıyla, derelerden akan fazla su, borular yardımıyla su deposuna aktarılıyor. Burada filtreden geçen su, yaklaşık 30 metrelik kuyuyla yer altı suyuna takviye ediliyor. Böylelikle yer altı su seviyesinin yükselmesi sağlanırken, ani kar erimeleri ve sağanak yağışlarda ise olası taşkın riski azaltılmış oluyor. Kentte faaliyete geçen 3 depolama alanında yılda toplam depolanan 4 milyon 450 bin metreküp su ile 70 bin kişinin içme suyu ve sanayicilerin kullanma suyu karşılanıp, 630 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanıyor. Düşük maliyetle yapılan depolamalar sayesinde ise yılda 14 milyon TL gelir artışı sağlanması planlanıyor.

'YER ALTI DEPOLARININ ÖNEMİ ÖN PLANA ÇIKTI'Su depolama projesini anlatan DSİ 1'inci Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, "Küresel iklim değişikliklerinin sonucu sıcaklıkların artması ve bunun doğal sonucu olarak buharlaşmanın artmasıyla birlikte kuraklıkla mücadele için buharlaşmanın olmadığı, yer altı depolarının önemi ön plana çıkmaktadır. Küresel iklim değişikliklerine tedbir amaçlı kış aylarında ani kar erimeleri ve yoğun yağışlarda toprak tarafından süzülemeyen, denizlere akan ve taşkınlara neden olan bu suların yer altına yönlendirilerek biriktirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2023 yılına kadar ülkemizde 150 adet yer altı depolama alanının bitirilmesi planlanmıştır. 2020 yılı sonuna kadar ülkemizde 19 adet yer altı depolaması tamamlanmıştır. Bursa, Kocaeli ve Yalova illeriyle sınırlı DSİ 1.Bölge Müdürlüğümüzce de 12 adet yer altı depolaması taahhüt edilmiştir. 2023 yılına kadar tamamlanacaktır" diye konuştu.'BÖLGEDEKİ YER ALTI SU POTANSİYELİNİN ARTMASI SAĞLANMIŞ OLACAK'

Bursa'daki 3 adet yer altı depolamasının tamamlanarak depolamaya başladığını belirten Tazegül, "Barakfakih Yer Altı Depolaması, Dokuzgözler Yer Altı Depolaması ve Narlıdere Yer Altı Depolaması olarak bu iç tesisimizde yılda 4 milyon 450 bin metreküp su depolanacaktır. Bu suyla 70 bin nüfusun içme suyu ve sanayicilerin su ihtiyacı karşılanacaktır. 630 dekar tarım arazisi sulanacak, 14 milyon gelir artışı sağlanacaktır. Bu üç tesisin maliyeti ise 860 bin liradır. Bursa Ovası'nın sahip olduğu yer altı su rezervinin tamamı kullanım için tahsis edildiğinden, ilave tahsis yapılamamaktadır. Bu sebeple sanayileşmenin olduğu bölgelerde aşırı yer altı suyu çekilmelerine bağlı olarak, yer altı su seviyelerinde ciddi düşmeler meydana gelmektedir. Bursa'da da 14 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Yer altı su seviyelerinin düşmesini önlemek amacıyla yapılacak olan yer altı depolamalarıyla bölgedeki yer altı su potansiyelinin artması sağlanmış olacaktır" dedi.


Yer altına can suyu projesi
Yer altına can suyu projesi
Yer altına can suyu projesi
Yer altına can suyu projesi
Yer altına can suyu projesi
Yer altına can suyu projesi
Yer altına can suyu projesi
Yer altına can suyu projesi
Yer altına can suyu projesi
Yer altına can suyu projesi
Yer altına can suyu projesi
Yer altına can suyu projesi
Yer altına can suyu projesi
Yer altına can suyu projesi

Devlet Su İşleri, Tarım, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yer altına can suyu projesi - Son Dakika


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