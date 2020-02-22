Yer altında sahte sigara fabrikası keşfedildi, fabrikada mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yer altında sahte sigara fabrikası keşfedildi, fabrikada mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika Dünya

Yer altında sahte sigara fabrikası keşfedildi, fabrikada mahsur kalan işçiler kurtarıldı

7 saat önce

İspanyol polisi, sahte sigara üretimi yapan bir çeteyi ele geçirerek yer altında bulunan fabrikaya baskın düzenledi. Operasyonda fabrikada mahsur kalan 6 Ukraynalı işçinin kurtarıldığı bildirildi.

Yer altında sahte sigara fabrikası keşfedildi, fabrikada mahsur kalan işçiler kurtarıldı, System.String[]

İspanyol polisi, sahte sigara üretimi yapan bir çeteyi ele geçirerek yer altında bulunan fabrikaya baskın düzenledi. Operasyonda fabrikada mahsur kalan 6 Ukraynalı işçinin kurtarıldığı bildirildi.


Avrupa Polis Teşkilatı Europol ve İspanyol polisi tarafından cuma günü yapılan açıklamada, yerin 4 metre altında tespit edilen sahte sigara fabrikasında mahsur 6 işçinin güçlükle nefes alır halde bulunduğu söylendi.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bağdat Caddesi'nde kaza: Sürücü saatler sonra teslim oldu
Gemlik'te yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alanda imar değişikliği yapılacak Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti Almanya'da bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 01:12:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yer altında sahte sigara fabrikası keşfedildi, fabrikada mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]