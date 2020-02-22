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Yer altında sahte sigara fabrikası keşfedildi, fabrikada mahsur kalan işçiler kurtarıldı
7 saat önce
İspanyol polisi, sahte sigara üretimi yapan bir çeteyi ele geçirerek yer altında bulunan fabrikaya baskın düzenledi. Operasyonda fabrikada mahsur kalan 6 Ukraynalı işçinin kurtarıldığı bildirildi.
İspanyol polisi, sahte sigara üretimi yapan bir çeteyi ele geçirerek yer altında bulunan fabrikaya baskın düzenledi. Operasyonda fabrikada mahsur kalan 6 Ukraynalı işçinin kurtarıldığı bildirildi.
Avrupa Polis Teşkilatı Europol ve İspanyol polisi tarafından cuma günü yapılan açıklamada, yerin 4 metre altında tespit edilen sahte sigara fabrikasında mahsur 6 işçinin güçlükle nefes alır halde bulunduğu söylendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:09
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