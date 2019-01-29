Son Dakika Haberleri: Yer Altındaki Mağarada 2 Kaya Mezarı Bulundu

Yer Altındaki Mağarada 2 Kaya Mezarı Bulundu

40 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde içme suyu hattı döşeme çalışmasında yer altındaki bir mağarada 2 adet kaya mezarı bulundu.

Yer Altındaki Mağarada 2 Kaya Mezarı Bulundu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde içme suyu hattı döşeme çalışmasında yer altındaki bir mağarada 2 adet kaya mezarı bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi kırsal Dutluca Mahallesi'nde yer altında 'içme suyu hattı döşemesi' için iş makinesi ile çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, bir noktada çökme yaşandığını fark eden kepçe operatörü çalışmayı durdurarak, durumu yetkililerle paylaştı. Çökmenin yaşandığı noktada inceleme yapan yetkililer, bir mağara içerisinde insana ait olduğu düşünülen kemikleri fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri olay yerine giderek, bölgede güvenlik önlemi aldı. Şanlıurfa'dan bölgeye gönderilen müze yetkilileri de çalışma başlattı.

Bölgede incelemeler sürerken, mahalle sakinleri kaya mezarlarını fark edince durumu hemen jandarmaya bildirdiklerini ifade etti.

24 yıl önce dünyada tarihin seyrini değiştiren 12 bin yıllık Göbeklitepe'nin keşfi ile tüm gözlerin çevrildiği Şanlıurfa'da kaya mezarlarının bulunması heyecan uyandırdı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:04 Kaynak: İHA

Dutluca Mahallesi, Bozova, Şanlıurfa, Güncel
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