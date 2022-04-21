Yer altındaki telefon kablolarını çalmak isterken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Yer altındaki telefon kablolarını çalmak isterken suçüstü yakalandılar

21.04.2022 14:55
Yer altındaki telefon kablolarını çalmak isterken suçüstü yakalandılar

KONYA'da, yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak isteyen 2 kişi, hattın kontrol bacasında yakalandı.

KONYA'da, yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak isteyen 2 kişi, hattın kontrol bacasında yakalandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. H.N.A. ve M.Ç., yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak için kontrol bacasına girdi. Bu sırada telefon hattında arazı meydana gelmesi üzerine durumdan şüphelenen firma yetkilileri, polise haber verdi. İhbarla bölgeye giden bekçiler, 2 kişiyi kontrol bacasında suçüstü yakaladı. Şüphelilerden H.N.A.'nın poliste 19, M.Ç.'nin de 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ?


Yer altındaki telefon kablolarını çalmak isterken suçüstü yakalandılar
Yer altındaki telefon kablolarını çalmak isterken suçüstü yakalandılar
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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