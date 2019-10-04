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Yer altındaki Venedik: Gaziantep

2 saat önce

Dünyada benzeri bulunmayan ve su mimarisinin eşsiz örnekleri olan Gaziantep kastelleri, görünümüyle Venedik kentini andırıyor.

Yer altındaki Venedik: Gaziantep, System.String[]

Dünyada benzeri bulunmayan ve su mimarisinin eşsiz örnekleri olan Gaziantep kastelleri, görünümüyle Venedik kentini andırıyor.


Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile yeniden Gaziantep turizmine kazandırılan kasteller, ziyaretçilerden tam not alıyor. Dünyada benzeri bulunmayan ve su mimarisinin eşsiz örnekleri olan Gaziantep Kastelleri, birçok işlevi bulunan yapılar olarak da dikkat çekiyor. Türk Mimarisi'nde sadece Gaziantep'te bulunan bu yapılar, kısmen veya tamamen yer altında bulunmaları ile ilgi çeken en önemli yapılar arasında yer alıyor.


Gaziantep'te oluşturulan su sistemi, evlerin altından geçen ve "Livas" adı verilen su yolları ile her eve içme ve kullanma suyu ulaşmasını olanaklı kılmıştır. Bu nedenle meydan ve duvar çeşmelerine konut alanlarında fazla ihtiyaç duyulmamıştır. Özellikle ticaret dokusunun yer aldığı bölgelerde nüfusun yoğunluğu nedeniyle çeşmeler daha fazla yapılmıştır.


Kastelleri gezen ziyaretçiler, de restorasyonun çok güzel olduğunu ve yeraltındaki bu su sesinin kendilerini dinlendirdiğini söyleyerek, restorasyonu gerçekleştiren Şahinbey Belediyesine teşekkür etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Venedik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
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