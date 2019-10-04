Son Dakika Haberleri: Yer altındaki Venedik: 'Gaziantep Kastelleri'
Son Dakika Genel Haber

Yer altındaki Venedik: 'Gaziantep Kastelleri'

51 dakika önce

Yer altındaki Venedik: 'Gaziantep Kastelleri'GAZİANTEP - Dünyada benzeri bulunmayan ve su mimarisinin eşsiz örnekleri olan Gaziantep kastelleri, görünümüyle Venedik kentini andırıyor.

Yer altındaki Venedik: 'Gaziantep Kastelleri'

GAZİANTEP - Dünyada benzeri bulunmayan ve su mimarisinin eşsiz örnekleri olan Gaziantep kastelleri, görünümüyle Venedik kentini andırıyor.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile yeniden Gaziantep turizmine kazandırılan kasteller, ziyaretçilerden tam not alıyor. Dünyada benzeri bulunmayan ve su mimarisinin eşsiz örnekleri olan Gaziantep Kastelleri, birçok işlevi bulunan yapılar olarak da dikkat çekiyor. Türk Mimarisi'nde sadece Gaziantep'te bulunan bu yapılar, kısmen veya tamamen yer altında bulunmaları ile ilgi çeken en önemli yapılar arasında yer alıyor.

Gaziantep'te oluşturulan su sistemi, evlerin altından geçen ve "Livas" adı verilen su yolları ile her eve içme ve kullanma suyu ulaşmasını olanaklı kılmıştır. Bu nedenle meydan ve duvar çeşmelerine konut alanlarında fazla ihtiyaç duyulmamıştır. Özellikle ticaret dokusunun yer aldığı bölgelerde nüfusun yoğunluğu nedeniyle çeşmeler daha fazla yapılmıştır.

Kastelleri gezen ziyaretçiler, de restorasyonun çok güzel olduğunu ve yeraltındaki bu su sesinin kendilerini dinlendirdiğini söyleyerek, restorasyonu gerçekleştiren Şahinbey Belediyesine teşekkür etti.

Yer altındaki Venedik: 'Gaziantep Kastelleri'

Gaziantep, Şahinbey, Venedik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu: Hamidiye suyun satışları arttı, yok satıyor
Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı Burhan Kuzu "Hamidiye Su sağlıklı değil" dedi sosyal medyada tepki gördü Üç ilde belirlenen alanlar, bazı şirketlere ait özel endüstri bölgesi ilan edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 00:46:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yer altındaki Venedik: 'Gaziantep Kastelleri'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]