Son Dakika Haberleri: Yer altından döşenen kaçak elektrik hattı bu kadarına pes dedirtti
Son Dakika Güncel Yer altından döşenen kaçak elektrik hattı bu kadarına pes dedirtti - Son Dakika

Yer altından döşenen kaçak elektrik hattı bu kadarına pes dedirtti

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde elektrik direğinden alınarak yer altından döşenerek eve götürülen kaçak elektrik hattı adeta bu kadarına pes dedirtti.

Yer altından döşenen kaçak elektrik hattı bu kadarına pes dedirtti, System.String[]

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde elektrik direğinden alınarak yer altından döşenerek eve götürülen kaçak elektrik hattı adeta bu kadarına pes dedirtti.


Doğubayazıt ilçesi Ahmedi Hani Mahallesi'nde bir vatandaşın uzaktan haberleşmeli sayaç sisteminden hemen önce şebekeden harici hat çekip ve yer altından evine elektrik götürdüğü Aras EDAŞ ekiplerin tespit edilerek gerekli müdahale yapıldı. Direğin altından yer altına gömülen kablolar ekipler tarafından ortaya çıkarıldı.


Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. faaliyet bölgesinde bulunan 7 il 52 ilçede hizmet veriyor. Kayıp kaçak oranı en yüksek İl ve İlçelerden biri olan Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi'nde birçok bölgede olduğu gibi kayıp kaçak ile mücadele kapsamında uzaktan haberleşmeli sayaç sistemi kuruldu. Bu sistem kaçak kullanımına doğrudan müdahaleye kapalı olduğu gibi dolaylı yoldan müdahale edildiği takdirde de kaçak kullanım yapılan yer uzaktan tespit edilebiliyor.


Doğubayazıt ilçesi Ahmedi Hani Mahallesi'nde bir vatandaşın uzaktan haberleşmeli sayaç sisteminden hemen önce şebekeden harici hat çekip ve yer altından evine elektrik götürdüğü belirlenerek kaçak belirlenerek yasal işlem başlatıldı.


Aras Edaş ekipleri kaçak kullanımında mücadelelerinin 7/24 devam ettiğini belirttiler. - AĞRI

Doğubeyazıt, Hani, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:23 Kaynak: İHA
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