Yer altından gelen sesler vatandaşları korkuttu! Ortaya çıkan gerçek duygusal anlar yaşattı - Son Dakika

Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde yerin altındaki su giderinden ses geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye erleri, su giderinde yavru bir köpek olduğunu fark edip kurtarmak için çalışma başlattı.

GİDERE SIKIŞAN YAVRU KÖPEK KURTARILDI

Su giderinin bulunduğu yerde kepçe yardımı ile kazı yapıldıktan sonra itfaiye eri çekiç yardımıyla betonun geri kalan kısmını kırarak, yavru köpeği bunduğu yerden çıkardı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.