Yer altından gelen sesler vatandaşları korkuttu! Ortaya çıkan gerçek duygusal anlar yaşattı - Son Dakika
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Yer altından gelen sesler vatandaşları korkuttu! Ortaya çıkan gerçek duygusal anlar yaşattı

08.05.2022 18:59

İstanbul Büyükçekmece'de yer altından gelen inleme sesleri vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yeri kazınca topraktan yavru köpek çıktı.

Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde yerin altındaki su giderinden ses geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye erleri, su giderinde yavru bir köpek olduğunu fark edip kurtarmak için çalışma başlattı.

GİDERE SIKIŞAN YAVRU KÖPEK KURTARILDI

Su giderinin bulunduğu yerde kepçe yardımı ile kazı yapıldıktan sonra itfaiye eri çekiç yardımıyla betonun geri kalan kısmını kırarak, yavru köpeği bunduğu yerden çıkardı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Büyükçekmece, İtfaiye, Köpek, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yer altından gelen sesler vatandaşları korkuttu! Ortaya çıkan gerçek duygusal anlar yaşattı - Son Dakika


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