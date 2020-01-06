Yer altından kaçak elektrik hattı çekmişler - Son Dakika
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Yer altından kaçak elektrik hattı çekmişler

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yer altına döşenen elektrik kablosundan kaçak hat çekildi.

Yer altından kaçak elektrik hattı çekmişler, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yer altına döşenen elektrik kablosundan kaçak hat çekildi. Kaçak hat, Dicle Elektrik'in kullandığı son teknolojiyle donanımlı cihazlarla tespit edilerek iptal edildi.


Dicle Elektrik, abonelerine daha kaliteli, güvenli ve kesintisiz enerji verebilmek için milyonlarca liralık yatırım yaparak dağıtım bölgesinde iletim hatlarının büyük bir kısmını yer altına alırken, kayıt dışı tüketimi önlemek için teknolojinin tüm imkanlarından azami ölçüde yararlanıyor. Bu çerçevede uydu, drone, termal kameralardan yararlanan enerji şirketi, yer altı kablolarına olası müdahaleleri ise güç kablosu test cihazları ile belirliyor. Bu yöntemle son olarak Şırnak'ın Cizre ilçesinde yer altı elektrik kablosundan çekilen kaçak bir hat tespit edildi.


Özelleştirme döneminde resmi rakamlara göre yüzde 75'in üzerinde seyreden kayıt dışı tüketimi azaltmak, bunu yaparken de abonelerine daha kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak amacıyla bu güne kadar 2 milyar 600 milyon liralık yatırım yapan Dicle Elektrik, il ve ilçe merkezlerinde havai hatların büyük kısmını yer altına aldı. Sektördeki ilk AR-GE merkezini kuran Dicle Elektrik, burada ürettiği teknolojileri hem enerji kalitesini artırmak hem de kayıt dışı tüketimi önlemek için sahada uygulamaya koydu. Bölgenin en ciddi sorunlarından olan kayıt dışı tüketimi her alanda önlemek için ise zaman zaman uydular ve insansız hava araçları ve HV darbe gerilimi özelliğine sahip güç kablosu test cihazlarından yararlandı.


Yer altında kaçak hat tespit edildi


Dicle Elektrik iletim hatlarının yer altına alındığı yerlerde, buna rağmen gerçekleşen olası harici müdahaleleri teknolojinin son ürünlerinden HV darbe gerili özellikli güç kablosu test cihazı ile önlemeyi başardı. Yer altı kablolarında oluşan arızaları gidermekte de kullanılan bu cihaz sayesinde son olarak Şırnak'ın Cizre ilçesinde yer altı kablosundan yakındaki konuta çekilen kayıt dışı bir hattın varlığı tespit edildi. İlçenin Dicle Mahallesine bağlı Yaprak sokakta yaşanan arızayı gidermek için çalışan ekipler, bu araçla yaptıkları inceleme sonunda yer altı kablosunda olağan dışılık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine burada iş makinesi ile yapılan kazıda, dağıtım panosuna giden ana kabloya harici kaçak bir hat bağlandığı ve bu hattın da yakındaki iş yerinin içerisinden bir konuta gittiği belirlendi.


Suç duyurusunda bulunulacak


Harici hattı ana hattan ayırarak, gerekli onarımı yapan Dicle Elektrik arıza onarım ve bakım ekipleri, daha sonra kazı alanını kapattı ve mahalleye yeniden enerji verdi. Ekipler, gerekli inceleme ve tespitlerini yaptıktan sonra yer altı kablosundan kayıt dışı enerji kullanan konut sahibi hakkında gerekli cezai işlemler yaparken, şirket tarafından bahse konu kişi hakkında adli mercilere de suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.


Teknolojiden kaçmak imkansız


Dicle Elektrik yetkilileri, dağıtım bölgesinde teknolojinin ağırlıklı olarak kullanıldığı milyarlarca liralık yatırım yaparak enerji kalitesini artırdıklarını belirterek, "Bu sayede kayıt dışı tüketim de 6 yılın sonunda yüzde 54.9'a kadar geriledi. Kayıt dışı tüketim enerji kalitesi ve arz güvenliği açısından da ciddi bir tehdit, bu sebeple kayıt dışını makul düzeye çekmek için şirketimiz, teknolojik imkanlardan azami düzeyde yararlanıyor. Artık teknolojiden kaçmak neredeyse imkansız hale geldi. Tarımsal alanların da bulunduğu kırsalda uydulardan ve insansız hava araçlarından, şehir merkezlerinde ise termal kameralar ve HV darbe gerilimi özelliği olan son teknolojiyle donatılmış güç kablosu test cihazlarından yararlanıyoruz. Artık yer altına olsun yer üstünde olsun tüm kayıt dışı müdahaleleri belirleme imkanına sahip bulunuyoruz. Bu sebeple cezai müeyyideleri de bulunan bu yollara artık kimsenin başvurmaması gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Şırnak, Dicle, Cizre, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:52 Kaynak: İHA
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