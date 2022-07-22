Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var - Son Dakika
Üye Girişi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var

22.07.2022 00:39

Balıkesir'de yaşanan depremden sonra yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamalar yaptı. Görür, Düzce'de dün meydana gelen 4.3'lük depremin altını çizerek, "Deprem üreten fay kesimi 1999'da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve birçok kentten hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendisini dışarı attı. Depremin gerçekleştiği Balıkesir ve çevre illerde yıkım olmaması ise yüzleri güldürdü.

Prof. Dr. Naci Görür ise dün Düzce'de meydana gelen 4.2 ve bugün Balıkesir'de meydana gelen 4.6'lık depremler hakkında açıklamada bulundu.

"KIRILMAYAN FAY HATTINDA RİSK VAR"

Görür, "İkinci bir deprem de Sarıçökek- Kaynaşlı, Düzce'de. 4,3 büyüklükte ve KAF üzerinde. Deprem üreten fay kesimi 1999'da Bolu Dağı Tüneli'ne kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

İşte Görür'ün paylaştığı harita:

Balıkesir'deki korkutan depremin ardından Naci Görür'den uyarı: Kırılmayan fayda risk var
YORUMLAR
500
Gönen depremi Çanakkale'yi de salladı Gönen depremi Çanakkale'yi de salladı BALIKESİR - Gönen'de 4,6 büyüklüğünde deprem BALIKESİR - Gönen'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Naci Görür, Balıkesir, Deprem, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var - Son Dakika


Son Dakika
00:40 Sürpriz sonuçlu seçim anketi! Kaderi 10.8 oy alan HDP belirleyecek
00:39 Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var
00:02 Esenyurt'ta kadın kılığına giren erkek, mahallelinin ihbarı sonucu yakalandı
23:51 Ali Babacan'dan çok konuşulacak adaylık sözleri: 6'lı masa ortak bir isim belirlenmezse partimin cumhurbaşkanı adayı olacağım
23:32 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Ücretli yollardan kaçak geçiş cezalarında süreyi kaçıran 4 katı ödeme yapacak
23:15 Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli
22:01 İspanya'da 14 bin hektar alanı etkisine alan yangında Hollandalı firmadan itiraf: Yangın, firmaya bağlı yerel bir işletme yüzünden çıktı
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 00:53:43. #1.11#
SON DAKİKA: Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement