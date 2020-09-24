Yer bilimciler Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda buluşacak - Son Dakika

Manisa'daki Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı, 2021'de düzenlenecek 3. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumuna ev sahipliği yapacak.

Sempozyum hazırlık çalışmaları kapsamında, Jeopark Belediyeler Birliği Kula Koordinatörlüğü Ofisi'nde Jeomorfoloji Derneği üyeleri, jeopark yetkilileri ve yerel idarecilerin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantının ardından AA muhabirine konuşan Jeomorfoloji Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, 14-16 Ekim 2021'de yapılması planlanan sempozyuma, 16 ülkeden 300 bilim insanının katılımını beklediklerini ifade etti.

Sempozyumun bölgeye hareketlilik getireceğini ifade eden Turoğlu, "Kula, adeta üstü açık bir laboratuvar, doğal koşulları itibarıyla çok sık karşılaşılamayacak özellikleri sayesinde ön plana çıkıyor. Sempozyum, ülkemizin ve bölgenin tanıtımı, yerel halkın ekonomik kazanımları açısından önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Koordinatörü ve Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Demir, sempozyumun, jeoparkın tanıtımı açısından eşsiz bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da sempozyuma ellerinden gelen desteği vererek, uluslararası yer bilimleri alanında, Türkiye'nin ve Kula-Salihli Jeoparkı'nın tanınırlığını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.