Yer Bulamayınca Treninin Yolunu Kestiler
2 saat önce
Elazığ Tren Garı'nda yolcu treninde yer bulamayan bazı yolcular, demir yoluna inip trenin önüne geçti.
Elazığ
Tren Garı'nda yolcu treninde yer bulamayan bazı yolcular, demir yoluna inip trenin önüne geçti.
Elazığ- Adana
seferini yapan Fırat
Ekspresi için bazı yolcular, eksik vagon olduğu için yer bulamadığını iddia etti. Elazığ Tren Garı'nda trenin hareket edeceği saat 08.10'da raylara inen ve mağdur olduklarını belirten bir grup, trenin önünü kesti. Trenin önünü kesen yolcular ile diğer bazı kişiler arasında tartışma çıktı. Görevlilerin görüştüğü vatandaşlar, eylemlerine son vererek trenin önünden çekildi. Bunun üzerine tren gecikmeli olarak Adana'ya hareket etti. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:09 Kaynak: İHA
Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti
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