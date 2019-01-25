Yer Bulamayınca Treninin Yolunu Kestiler
1 saat önce
Yer bulamayınca treninin yolunu kestiler Elazığ Tren Garı'nda yolcu treninde yer bulamayan bazı yolcular, demir yoluna inip trenin önüne geçtiELAZIĞ - Elazığ Tren Garı'nda yolcu treninde yer bulamayan bazı yolcular, demir yoluna inip trenin önüne geçti.
Yer bulamayınca treninin yolunu kestiler
Elazığ Tren Garı'nda yolcu treninde yer bulamayan bazı yolcular, demir yoluna inip trenin önüne geçti
ELAZIĞ - Elazığ Tren Garı'nda yolcu treninde yer bulamayan bazı yolcular, demir yoluna inip trenin önüne geçti.
Elazığ-Adana seferini yapan Fırat Ekspresi için bazı yolcular, eksik vagon olduğu için yer bulamadığını iddia etti. Elazığ Tren Garı'nda trenin hareket edeceği saat 08.10'da raylara inen ve mağdur olduklarını belirten bir grup, trenin önünü kesti. Trenin önünü kesen yolcular ile diğer bazı kişiler arasında tartışma çıktı. Görevlilerin görüştüğü vatandaşlar, eylemlerine son vererek trenin önünden çekildi. Bunun üzerine tren gecikmeli olarak Adana'ya hareket etti.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:03 Kaynak: İHA
Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti
Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi
Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi
Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı