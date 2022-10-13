Çitlere takılan kedi böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Çitlere takılan kedi böyle kurtarıldı

13.10.2022 09:58

Çitlere takılan kedi böyle kurtarıldıMALATYA Malatya'da köpekten kaçmak isterken, tahta çitlere kuyruğunu sıkıştıran kedi havada asılı kaldı.

Çitlere takılan kedi böyle kurtarıldı

MALATYA Malatya'da köpekten kaçmak isterken, tahta çitlere kuyruğunu sıkıştıran kedi havada asılı kaldı.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Nurettin Dalkılıç sokakta ikamet eden bir ailenin kedisi, köpekten korkarak kaçmak isterken kuyruğunu tahta çitlere sıkıştırdı. Bir süre havada asılı kalan kediyi ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.

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Kaynak: İHA

Malatya, kedi, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çitlere takılan kedi böyle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çitlere takılan kedi böyle kurtarıldı - Son Dakika
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