"Gizemli Yol'a" giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor - Son Dakika

"Gizemli Yol'a" giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor

09.01.2021 08:36

Erzurum'da Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan yoldaki 200 metrelik 'Gizemli Yol'u' görenler şaşıp kalıyor. 'Dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yer' arasında gösterilen yolun başında araçlar kontağı kapatsa da kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor. Bunu duyanlar ülkenin her yerinden gelip deneme yapıyor.

Merkez Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne gidilirken, kara yolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli' olarak ünlenen yol, ilgi görüyor. Deneme yapmak için her gün onlarca kişinin akın ettiği yolda, kontağı kapatılan otomobiller, 200 metrelik yolu yokuş yukarı çıkıyor.

YAZ AYLARINDA DAHA ÇOK İLGİ GÖRÜYOR

Özellikle yaz aylarında ilgi odağı olan 'gizemli yol' ile ilgili anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, bölgede yer bulmakta güçlük çekiyor. Etrafta çevre düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediyesi'nin 'gizemli yol' başlangıcına astığı tabelada şu talimatlar bulunuyor:

  1. Aracı durdurunuz
  2. Vitesi boşa alınız
  3. Frenden ayağınızı çekiniz
  4. Denemeye başlayabilirsiniz
Erzurum'da 'gizemli yol' şaşırtıyor

"MUCİZE, TÜRBEDEN GELİYOR OLABİLİR"

Türbe yolundaki 'gizemli yol' ile ilgili halk arasında çeşitli inanışlar bulunuyor. 'Gizemli yol'u Erzurum'a gelen kayınpederine göstermek için türbe yoluna geldiklerini söyleyen Yavuz Tan, "Erzurumluyum. Misafir gelen kayınpederime Palandöken Kayak Merkezi'ni gösterdikten sonra buraya getirdim. Gizemli Yol'un mucizesi bana göre Abdurrahman Gazi Türbesi'nin yukarıda olması. Tabi biz inançsal olarak bakıyoruz. Olaya bilimsel olarak bakanlar da var. Abdurrahman Gazi, Peygamber Efendimiz'in sahabelerinden olan büyük bir zat, biz de Erzurum halkı olarak bu zata bağlıyoruz. Onun bir mucizesi olarak görüyoruz. Cenab-ı Mevla'nın ona vermiş olduğu nimetlerden bir tanesi olduğu kanaatindeyiz. Bu yolda arabanın ister kontağını kapat ister açık bırak. Vitesi boşa aldığınız zaman gaza, frene dokunmadan araç yokuş yukarı gidiyor" diye konuştu.

'Gizemli Yol'a' giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor

"MİSAFİRLERİMİZE GÖSTERMEK İÇİN GETİRDİM"

Ankara'dan gelen misafirlerini Gizemli Yol'a getirerek, uygulamalı gösteren Fadime Kasımoğlu ise "Bu yolun gizemli yol olduğu söyleniyor. Onun için misafirlerimize göstermek için getirdim. Yaptığımız denemelerde aracın kendiliğinden yukarı çıkmasına çok şaşırdılar. Sebebi bilinmiyor. Zıt taraftan gelince geri geri gidiyor. İleri taraftan gidince de ileri gidiyor" dedi.

'Gizemli Yol'a' giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor

"GERÇEKTEN BİR MUCİZE"

Samsun'dan gelen yakınlarını Gizemli Yol'da gezdiren Bayram Borat da "Bu yolu onlara da göstermek istedim. Geldik ve denedik. Onlar da çok şaşırdı. Buranın hikmetini tam bilmiyorum ama yolun altında manyetik bir şey var, diyorlar. Artık mıknatıs mı var yoksa başka bir şey mi, bilemiyorum. Erzurum'a gelen her misafire burası mutlaka gösterilir" diye konuştu.

Arkadaşları ile birlikte Gaziantep'ten gelen Mehmet Çelik de burayı çok ilginç bulduklarını ve anlam veremediklerini belirterek, "Gerçekten bir mucize. Arkadaşlarım söylemişti ama inanmamıştım. Aracımızın kontağını kapatıp, vitesi boşa alınca bayağı bir rampa olan yere hem de hızla gitmeye başlıyor. Şaşırtıcı bir durum" dedi.

'Gizemli Yol'a' giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor

"ASLINDA RAMPA AŞAĞI BİR YOL"

'Dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yer'den biri olarak gösterilen 'gizemli yol' için ABD'deki Nevada Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Sahası öğretim üyesi Prof. Dr. Yunus Çengel, 2008 yılında, su terazisi ile yaptığı deneyden sonra "Manyetik bir alan ya da keramet söz konusu değil. Bu tamamen göz yanılması. Yokuş yukarı gibi gözüküyor ama rampa aşağı bir yol" demişti.

Gizemli Yol'a giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Erzurum, Türkiye, Gazi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam 'Gizemli Yol'a' giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • Aksaraylı: Aynı olay Aksaray hasan dağı ıhlara yolu üzerinde de var araç yokuş yukarı hareket ediyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • haritacı55: 2015 yılında orda cihaz ile ölçüm yaptım.Araçların eğimde aşağıya gitmesi normal.ortalama 150_200 metrelik yol 1.50 m eğim var.Gizemli vs değil.Göz yanılması.Bilimsel açıklaması bu Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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