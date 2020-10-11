Yer fıstığı rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 12 bin dekarlık alanda ekili yer fıstığında hasat devam ederken, rekolte ve fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde alternatif ürün olarak son yıllarda ekimi yapılan yer fıstığının hasadı sürüyor. Dekar başına 600 kilo verimin beklendiği ürünün 11 ile 12 liradan pazar bulması yüzleri güldürüyor. İslahiye'de Akınyolu, Elbistanhöyüğü, Ortaklı, Zincirli olmak üzere, Nurdağı'nda ise, Altınova, İncegedik, Gözlühüyük, Çakmak, Nogaylar ve Gedikli olmak üzere toplam 12 bin dekar alanda ekimi yapılan yer fıstığında 7 bin 200 ton rekolte bekleniyor.