Yer fıstığı Silopi'den dünyaya açılacak - Son Dakika

İZMİR'de yaklaşık 20 yıldır kuruyemiş üretimi yapan İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi Abdülhamit Sevim, sektördeki deneyimini Şırnak'ın Silopi ilçesine taşıdı. Sevim, Silopi'de köylülerle ortak yaklaşık 80 bin dönüm alanda yer fıstığı üretti. Bu yıl 40 bin ton kaliteli ürün beklediklerini söyleyen Sevim, ihracata başlamak için kolları sıvadı.

İzmir'de 2001 yılından beri kuruyemiş üreten Abdülhamit Sevim, 4 yıldır Şırnak'ın Silopi ilçesinde köylülerle ortak, yer fıstığı ekimi yapıyor. Bu yıl 40 bin ton ürün beklediğini söyleyen Abdülhamit Sevim, bölgede barajın açılması ve sulama desteğinin verilmesi ile ihracatın önünün açıldığını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. Mardin'de doğup büyüdüğünü, yaklaşık 20 yıldır da İzmir'de istihdam sağladığını kaydeden Abdülhamit Sevim, 4 yıl önce Silopi'de büyük aşiretler ve çiftçilerle el ele vererek üretime başladığını anlattı. Silopi topraklarının oldukça verimli olduğunu söyleyen Sevim, "İlk sene 4 bin tonla başladık, inşallah bu sene 40 bin ton ürün bekliyoruz. Yerli kabuklu fıstığa Türkiye'de ihtiyaç var. Ürün rağbet gördü ve kaliteli oldu. Topraklar da üretime oldukça uygun" dedi.

'ARAZİ SAHİPLERİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR'

Silopi'deki arazi sahiplerinin üretimden oldukça memnun olduğunu dile getiren Sevim, üründeki kalitenin arttıkça dış pazarlara açılmak istediklerini ifade etti. Sevim şöyle konuştu:

"Silopi'de arazi sahibi İdris Samay ve ailesiyle bir ortaklık kurduk. Yaklaşık 80 bin dönüm alanda üretim yapıyoruz. 40 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz. Tarımsal kooperatif kurabilirsek bunu başarırız. Devlet desteği olursa hem istihdamın önü açılır hem de oradaki vatandaşlar çalışmış olur. Şu anda fıstık Türkiye'ye fazlasıyla yeter. Ar-Ge çalışması yaparak ihracatı başlatacağız. Arazi sahiplerinin fıstık sayesinde yüzleri gülmeye başladı. Eğer bu üretim artarsa orada ne terör kalır ne de sorun. Herkes ekmeği rahat rahat yemeğe başlar."