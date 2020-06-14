Yer fıstığı toprakla buluştu - Son Dakika

Yer fıstığı toprakla buluştu

Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak ikinci ürün olarak yer fıstığı ekimi gerçekleştirdi.

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Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak ikinci ürün olarak yer fıstığı ekimi gerçekleştirdi.


İlçeye bağlı İdem Mahallesi'ne bağlı Ortaköy mevkisinde çiftçiler ikinci mahsul olarak yer fıstığı ekimine başladı. Buğday hasadının ardından toprağın verimli hale gelmesi ile birlikte fıstık ekimine başlayan çiftçiler hafta sonu ikinci ürün olan fıstıkları toprak ile buluşturdu.


Çiftçilerden Ersan Tokuş, ata yurdunda 30 yıldır çiftçilik yaptığını ifade ederek, "Fıstık bölgemizde ikinci ürün olarak ekilmekte. Birinci ürün buğday. Buğday hasadı yapılmasının ardından hızlı şekilde toprak hazırlanmakta ve toprak tavını bulduktan sonra ekimi yapılmakta. Burada yaklaşık 4 bin dönüm alana fıstık ekilmekte. Bundan önce ikinci ekim mısır yapılmaktaydı, şimdi artık fıstık ekimi yapılıyor. Fıstık, sıcak iklim ürünüdür. Haziran ayında ekimi yapılır. Dönümde 350 kilogram fıstık almaktayız. Kadirli, Osmaniye'den daha kaliteli ürün almaktayız. Toplam 9 bin dönüme ekim yapılmakta ve yaklaşık 30 bin ton fıstık hasat etmekteyiz" diye konuştu.


Çiftçilerin her koşulda üretime destek verdiğini belirten Erol Tokuş ise "Bu zor günlerde çiftçi üretime devam ediyor. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Dünyada Covid-19 ortaya çıktı ve zor bir süreç oldu. Çiftçiler durmaksızın ekme biçme zorunda. Ülkenin kalkınması için bu şart. Bu yüzden üretime tam destek" dedi. - ADANA

Kozan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 11:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yer fıstığı toprakla buluştu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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