Son Dakika Haberleri: Yer fıstığı üreticisi destek bekliyor
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Yer fıstığı üreticisi destek bekliyor

32 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yer fıstığı üreticileri fiyattan memnun kalırken, ürettikleri ürünün devletten desteğini bekliyor.

Yer fıstığı üreticisi destek bekliyor, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yer fıstığı üreticileri fiyattan memnun kalırken, ürettikleri ürünün devletten desteğini bekliyor.


Yer fıstığı hasadı sürerken, fiyatlar da üreticinin yüzünü güldürdü. Tüccarların eline kalmamak için devletten destek bekleyen üreticiler, Ceyhan'da fıstık fabrikası kurulması yönünde isteklerini belirtti.


Yer fıstığı üreticisi Hamit Aydın, fiyatlardan memnun kaldıklarını ancak mısır, ayçiçeği, buğday, mısır ve fındıkta olduğu gibi yer fıstığına da destek olmalarını beklediklerini söyledi. Aydın, önceki yıla göre fiyatların iyi olduğunu kaydederek, "Ceyhan'da fıstık fabrikası olmadığı için bizler yakınımızdaki Osmaniye tüccarlarının elinde kaldık. Osmaniye'den Ceyhan'a gelip, fıstığı istediği fiyattan alıyorlar. Biz de ürettiğimiz ürün elimizde kalması diye onlara el açmak zorunda kalıyoruz. Bunun için gelişmekte olan Ceyhan'ın başkalarının eline bırakılmamasını istiyoruz" dedi.


Yer fıstığı üreticisi Burhan Yumuşak ise olumsuz hava şartlarından dolayı verimin azaldığını belirterek, "Ürettiğimiz üründen zarar ediyoruz. Devletimiz diğer çiftçilerimize yaptığı desteği biz yer fıstığı üreticilerine de yapsın. Nasıl ki Karadeniz'de fındık çiftçisini düşünerek devlet desteklemesi veriyor, bizleri de düşünsünler" diye konuştu. - ADANA

Ceyhan, Aydın, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:47 Kaynak: İHA
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