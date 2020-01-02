Yer Fıstıklı Tavuk Şiş Tarifi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yer Fıstıklı Tavuk Şiş Tarifi - Son Dakika Magazin

Yer Fıstıklı Tavuk Şiş Tarifi

6 saat önce

Malzemeler: *Yarım kg tavuk göğsü*3 yemek kaşığı soya sosu*2 diş sarımsak*3 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi*1 çay kaşığı zencefil rendesi*1 yemek kaşığı mısır nişastası*Yarım lime suyu*1 adet kırmızı biber*Yarım çay kaşığı tuz*Bir tutam karabiber*Çöp şiş çubuklarıTarif: 1-Tavuğu batıracağınız...

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Malzemeler:


*Yarım kg tavuk göğsü


*3 yemek kaşığı soya sosu


*2 diş sarımsak


*3 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi


*1 çay kaşığı zencefil rendesi


*1 yemek kaşığı mısır nişastası


*Yarım lime suyu


*1 adet kırmızı biber


*Yarım çay kaşığı tuz


*Bir tutam karabiber


*Çöp şiş çubukları


Tarif:


1-Tavuğu batıracağınız sos için Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı'ya soya sosu, sarımsak, yer fıstığı ezmesi, zencefil rendesi, mısır nişastası, lime suyu, tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekleyin.


2-Homojen bir sos haline gelene kadar çekin.


3-Tavukları 2-3 parmak genişliğinde boyuna olacak şekilde kesin.


4-Arçelik Ankastre Ocak'ta tavaya sıvı yağ ekleyip kızdırın.


5-Kestiğiniz tavukları hazırladığınız sosun içerisine alın.


6-İyice sosa buladıktan sonra tavaya alıp her iki yüzünü de güzelce pişirin.


7-Üzerine maydanoz serpip servis edebilirsiniz.


8-Afiyet olsun!


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Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:46 
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