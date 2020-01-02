Yer Fıstıklı Tavuk Şiş Tarifi

Malzemeler:



*Yarım kg tavuk göğsü



*3 yemek kaşığı soya sosu



*2 diş sarımsak



*3 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi



*1 çay kaşığı zencefil rendesi



*1 yemek kaşığı mısır nişastası



*Yarım lime suyu



*1 adet kırmızı biber



*Yarım çay kaşığı tuz



*Bir tutam karabiber



*Çöp şiş çubukları



Tarif:



1-Tavuğu batıracağınız sos için Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı'ya soya sosu, sarımsak, yer fıstığı ezmesi, zencefil rendesi, mısır nişastası, lime suyu, tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekleyin.



2-Homojen bir sos haline gelene kadar çekin.



3-Tavukları 2-3 parmak genişliğinde boyuna olacak şekilde kesin.



4-Arçelik Ankastre Ocak'ta tavaya sıvı yağ ekleyip kızdırın.



5-Kestiğiniz tavukları hazırladığınız sosun içerisine alın.



6-İyice sosa buladıktan sonra tavaya alıp her iki yüzünü de güzelce pişirin.



7-Üzerine maydanoz serpip servis edebilirsiniz.



8-Afiyet olsun!



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