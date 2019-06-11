Son Dakika Haberleri: Yer gök kırmızı beyaza büründü
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Yer gök kırmızı beyaza büründü

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yı Konya'da 2-0 ile geçen Türkiye, İzlanda'ya konuk oluyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yı Konya'da 2-0 ile geçen Türkiye, İzlanda'ya konuk oluyor. Milli Takım'a destek amacıyla İstanbul'da Galata Kulesi, Haliç metro geçiş köprüsü ve boğaz köprüleri Türk bayrağının renklerine büründü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü karşılaşması olan İzlanda - Türkiye karşılaşması öncesi ay-yıldızlılara destek amacıyla Galata Kulesi, Haliç metro geçiş köprüsü ve boğaz köprüleri Türk bayrağının renklerine büründü. Kırmızı-beyaz olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de manzaraseverlerin ilgi odağı oldu.
(İHA)
Yer gök kırmızı beyaza büründü
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
İzlanda, Türkiye, Futbol, Avrupa, Güncel
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