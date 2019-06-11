Yer gök kırmızı beyaza büründü
1 saat önce
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yı Konya'da 2-0 ile geçen Türkiye, İzlanda'ya konuk oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa
'yı Konya
'da 2-0 ile geçen Türkiye
, İzlanda
'ya konuk oluyor. Milli Takım'a destek amacıyla İstanbul
'da Galata
Kulesi, Haliç
metro geçiş köprüsü ve boğaz köprüleri Türk bayrağının renklerine büründü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü karşılaşması olan İzlanda - Türkiye karşılaşması öncesi ay-yıldızlılara destek amacıyla Galata Kulesi, Haliç metro geçiş köprüsü ve boğaz köprüleri Türk bayrağının renklerine büründü. Kırmızı-beyaz olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü de manzaraseverlerin ilgi odağı oldu.
(İHA)
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