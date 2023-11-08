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Öğretmen, öğrencisini acımasızca darbetti: Hocam dedikçe daha çok vuracağım - Son Dakika

Öğretmen, öğrencisini acımasızca darbetti: Hocam dedikçe daha çok vuracağım

08.11.2023 14:30  - Güncelleme: 14:50

İstanbul Beylikdüzü'nde bir lisede öğretmen, 9. sınıf öğrencisine sınıfta şiddet uyguladı. O anlar sınıftakiler tarafından kamera ile kayıt altına alınırken videoda, öğretmenin ''Hocam dedikçe daha çok vuracağım'' dediği duyuluyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir lisede kaydedilen görüntüler kan dondurdu. Videoda, bir öğretmenin sınıfta öğrencisini darbettiği anlar yer aldı.

ELİNDEKİ KİTAPLA ART ARDA VURDU

Beylikdüzü'nde ders esnasında öğretmen ya da idareci olduğu düşünülen bir şahıs, erkek öğrenciyi eline aldığı kitapla darbetti. Sınıftaki öğrenciler tarafından kayıt edilen görüntüler sosyal medya platformlarında kısa sürede yankı uyandırdı.

"DAHA ÇOK VURACAĞIM"

Görüntülerde öğrencinin dayak sırasında "Hocam" diye seslendiği; öğretmenin ise "Hocam dedikçe daha çok vuracağım" dediği duyuluyor.

Beylikdüzü, İstanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmen, öğrencisini acımasızca darbetti: Hocam dedikçe daha çok vuracağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmen, öğrencisini acımasızca darbetti: Hocam dedikçe daha çok vuracağım - Son Dakika
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