Öğretmen, öğrencisini acımasızca darbetti: Hocam dedikçe daha çok vuracağım

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir lisede kaydedilen görüntüler kan dondurdu. Videoda, bir öğretmenin sınıfta öğrencisini darbettiği anlar yer aldı.

ELİNDEKİ KİTAPLA ART ARDA VURDU

Beylikdüzü'nde ders esnasında öğretmen ya da idareci olduğu düşünülen bir şahıs, erkek öğrenciyi eline aldığı kitapla darbetti. Sınıftaki öğrenciler tarafından kayıt edilen görüntüler sosyal medya platformlarında kısa sürede yankı uyandırdı.

"DAHA ÇOK VURACAĞIM"

Görüntülerde öğrencinin dayak sırasında "Hocam" diye seslendiği; öğretmenin ise "Hocam dedikçe daha çok vuracağım" dediği duyuluyor.