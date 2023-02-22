Yer kaymasının en fazla yaşandığı Ekinözü'nde yaralar sarılıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde depremin ardından oluşan hasarın giderilmesi için çalışma yürütülüyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Ekinözü ilçesi de etkilendi.

Depremler, ilçeye bağlı bazı mahallelerde de hasara neden oldu. İlçe merkezine yakın konumdaki Aşağı İçme Mahallesi'nde bulunan iş yerleri ve bazı oteller ile hamam çöktü.

İlçedeki Belediye Binası ve Halk Ekmek fabrikası ile birçok eve ise ağır hasarlı raporu verildi. Bazı evlerin yıkıldığı mahallede fay kırığı nedeniyle dağdan kopan büyük kaya parçaları yola düştü. Asfaltın parçalandığı bölgenin Kırkgöz mevkisinde ise dere kenarında asfalt yol metrelerce kabardı.

Dere yatağının da deprem nedeniyle kabardığı bölgede ağaçlar kökünden yükseldi. Bölgede bulunan ve ilçe merkezinin içme suyunun sağlandığı su deposu da kabarmayla birlikte yükselirken ishale hattı boruları parçalandı.

İlbank Trabzon Bölge Müdürlüğü ve Keçiören Belediyesi ekipleri asfaltın yükseldiği ve ana ishale hattının bulunduğu bölgede enkaz kaldırma çalışması yaparak oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AA muhabirine, ilk depremin ardından 86 kişilik personeli ile belediye binasında bir araya gelerek Kahramanmaraş'taki depremzedelere yardım etmek için toplantı yaptıkları sırada ikinci depreme yakalandıklarını ve panik haliyle kendilerini dışarı attıklarını söyledi.

Eker, bu sırada kendinin de sol kolundan yaralandığını belirterek, "İkinci deprem bölgesi Ekinözü Gözpınar dediğimiz bölgedir. İlçemizde yaşanan depremde 11 kişi hayatını kaybetti. Devletimize Allah zarar ziyan vermesin tüm imkanları ile buradaydı. Devlet tüm imkanları ile burada yaralarımızı sardı." dedi.

İlçenin yüzde 98'inin su ve elektriğe kavuştuğunu anlatan Eker, depremin ardından ilçede yapılan ön incelemede evlerin yüzde 70'inde ağır hasar kaydı oluştuğunu kaydetti.

Ekinözü'ndeki 21 mahalle 77 mezradaki herkese ulaşarak gerekli ihtiyaçların giderilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Eker, şöyle dedi:

"Allah'ım devletimize, milletimize zeval vermesin ve inşallah böyle bir afeti bir daha yaşamayız. Aşağı İçme Gözpınarı mevkisinde fayın geçtiği alanda düz yol yaklaşık 5 metre havaya kalkmış. Asfaltların çatladığı, paramparça olduğu yerler var. Fay hattının geçtiği Aşağı İçmelerde binalar da 5 metre ileriye gelmiş. Depremde oradaki sular gitmişti ama bugün kaynaklardan su yine yerine gelmiş. İller Bankası ekipleri su ishale hattında çalışma yapıyor. Buradaki arızalar da en kısa sürede giderilecek."

Bölgede 4 bin 500 hane, 11 bin 700 nüfus bulunduğunu anlatan Eker, İlçe genelinde 107 yıkık ev bulunduğunu söyledi.

En çok hasar İçmeler Mahallesi'nde

Ekinözü ilçesinin aynı zamanda turizmle anılan bir bölge olduğuna işaret eden Eker, "Yaz sezonunda mineral kaynaklı acı suyu nedeniyle bölgeye yaklaşık 40 bin kişi geliyor. En çok hasar alan yer de İçmeler Mahallesi. Şükürler olsun deprem yaz sezonu zamanında olmadı. Yoksa kaybımız daha çok olurdu. Buradaki hasar da en kısa sürede giderilerek bunun da altından kalkacağız." diye konuştu.

Aşağı İçme Mahallesi sakinlerinden Cuma Uygun, depreme bölgede yakalandıklarını ve bulundukları yerden hızla uzaklaştıklarını söyledi.

Bölgenin ilk depremden çok etkilenmediğini ancak ikinci depremde kendini dışarı attığını, evinin hasar aldığını kaydetti.

Depremden sonra Kırkgöz'deki sularda azalma olduğunu ancak şu an yaklaşık 3 katına çıktığını belirten Uygun, "Buranın coğrafi yapısı tamamen bozuldu. Bölgedeki binalar, ağaçlar, zeminden 5 metre yükseldi. Alandaki bazı binalar da yıkıldı. Su deposu yükseldi ve ishale hattı zarar gördü. Buradaki dağda fayın geçtiği bölgede kopmalar, çökmeler ve parçalanmalar oldu." dedi.

İTÜ raporunda Ekinözü'ne dikkat çekilmişti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerince merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlere ilişkin ön inceleme raporu hazırlanmıştı.

"Depreme dair jeolojik, jeofizik, jeodezi ve jeomorfolojik ön tespitler", "Kuvvetli yer hareketlerinin değerlendirilmesi", "Yapısal hasarların değerlendirilmesi", "Geleceğe dönük çıkarımların kent planlama ve hızlı konut ihtiyacının karşılanması için kullanılabilecek inşaat tekniklerinin değerlendirilmesi" ve "Çevresel altyapı ve deprem atıkları yönetimi açısından değerlendirme" konulu 5 başlığın yer aldığı raporda, modelleme sonuçlarının Nurdağı-Pazarcık ve Ekinözü depremlerinin kırılma sürelerinin sırasıyla yaklaşık 100 ve 60 saniye olduğunu ortaya koyduğu ifade edilmişti.

Statik değerlendirmeye göre, her iki deprem sonrasında en büyük yatay yer değiştirme 4,7 metre ile Ekinözü istasyonunda tespit edilmişti.