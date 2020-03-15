Yer sahibi ile işletme sahibi arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yer sahibi ile işletme sahibi arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 yaralı - Son Dakika

Yer sahibi ile işletme sahibi arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 yaralı

6 saat önce

Yer sahibi ile işletme sahibi arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 yaralı Cam çerçevenin yere indiği olayda 1 kişi bıçakla, diğer 1 kişi ise kafasına aldığı sandalye darbesiyle yaralandı Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yer sahibi ile işletme sahibi arasında aperatif dükkanında çıkan kavgada kan aktı.

Yer sahibi ile işletme sahibi arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 yaralı

Cam çerçevenin yere indiği olayda 1 kişi bıçakla, diğer 1 kişi ise kafasına aldığı sandalye darbesiyle yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yer sahibi ile işletme sahibi arasında aperatif dükkanında çıkan kavgada kan aktı. Cam çerçevenin yere indiği olayda işletme sahibi, yer sahibini bıçakla yaralarken arbede esnasında ise 1 kişi de başına aldığı sandalye darbesiyle yaralandı.

Kavga, Serdivan ilçesi Köprübaşı Mahallesi Köprübaşı Camii yanında bulunan bir aperatif dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, yer sahibi R.S. yanında geldiği M.İ. ile beraber işletme sahibi F.G. ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen kavga esnasında dükkan adeta savaş alanına döndü. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu olayda cam çerçeve yere indi. Olayda işletme sahibi F.G., dükkan sahibi R.S.'yi bıçaklayarak yaraladı. Arbede esnasında ise M.İ. isimli kişide başına aldığı sandalye darbesiyle yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan kişiler sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavganın çıktığı aperatif dükkanında Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmalarından ardından konuyla ilgili inceleme başlatılırken, kavgada yaralanan kişiler ise hastanedeki tedavilerinin ardından Serdivan Polis Merkezi Amirliği'nde olayla alakalı ifade verecek.

Yer sahibi ile işletme sahibi arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 yaralı

Serdivan, Sakarya, Cam, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:46 Kaynak: İHA
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