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Yer verme kavga kavgasında kan aktı: 2 yaralı

38 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dolmuşta yer meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yer verme kavga kavgasında kan aktı: 2 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dolmuşta yer meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Kayrancık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kandıra-Kefken bölgesinden dolmuş ile dönen Berke M., (17) ve Cemil Can Y., (16) ile Kemal C., (57) ve Talha C., (16) arasında yer verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada Kemal ve Talha C., isimli iki kişi bıçaklandı. Yaşanan olay sonrası 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, bıçaklamayı gerçekleştirdiği iddia edilen Berke M., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:32 Kaynak: İHA
Adapazarı, Sakarya, Kandıra, kavga, 3. Sayfa
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