Yer yine Esenyurt! Kaçak göçmenleri "Sizin memleketiniz, devletiniz yok mu?" diyerek dakikalarca dövdüler - Son Dakika
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Yer yine Esenyurt! Kaçak göçmenleri "Sizin memleketiniz, devletiniz yok mu?" diyerek dakikalarca dövdüler

Son Güncelleme: 15.08.2023 11:22

İstanbul'un Esenyurt ilçesi son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle gündemden düşmezken, dün gece saatlerinde kaydedilen bir görüntü de sosyal medyada büyük ses getirdi. İnternete düşen videoda, sırtlarında çantalarıyla dolaşan ve kaçak göçmenler olduğu iddia edilen şahısların mahalle halkı tarafından "Sizin memleketiniz, devletiniz yok mu?" sözleriyle dövüldüğü anlar yer aldı.

Son dönemde şiddet olaylarının zirve yaptığı İstanbul'un Esenyurt ilçesi, geçen yıllar içinde aldığı göçle Türkiye'nin en kalabalık ilçesi haline geldi.

ESENYURT YİNE BİR OLAYLA GÜNDEMDE

Yaklaşık 1 milyon kişinin ikamet ettiği ve neredeyse her gün bir olayla gündeme gelen Esenyurt'ta dün gece saatlerinde de dikkat çeken bir olay yaşandı.

"SİZİN MEMLEKETİNİZ, DEVLETİNİZ YOK MU?"

Sosyal medyada da viral olan görüntülerde, sırtlarında çantalarıyla dolaşan ve kaçak göçmenler olduğu öne sürülen kalabalık grubun mahalle halkı tarafından "Sizin memleketiniz, devletiniz yok mu?" sözleriyle darp edildiği görülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
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Sosyal Medya, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yer yine Esenyurt! Kaçak göçmenleri 'Sizin memleketiniz, devletiniz yok mu?' diyerek dakikalarca dövdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yer yine Esenyurt! Kaçak göçmenleri "Sizin memleketiniz, devletiniz yok mu?" diyerek dakikalarca dövdüler - Son Dakika
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