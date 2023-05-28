Yer yine Şanlıurfa! Toplu oy kullanımını engellemeye giden avukatlar okula sokulmadı - Son Dakika
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Yer yine Şanlıurfa! Toplu oy kullanımını engellemeye giden avukatlar okula sokulmadı

28.05.2023 11:38

Şanlıurfa'da toplu oy kullanıldığı iddia edilen bir okula giden avukatların "İstersen avukat, istersen Allah ol. Kimse girmesin içeriye" denilerek engellendiği öne sürüldü. Görevli bir avukatın sosyal medyada paylaştığı görüntülerde avukatların ve sandık görevlilerinin okula sokulmadığı, tehdit ve hakaretler maruz kaldığı anlar yer aldı.

Şanlıurfa Akçakale'deki Yazlıca Ortaokulu'nda toplu oy kullanıldığı iddiası üzerine giden avukatların engellediği öne sürüldü. Avukat Ronayi Paydaş, okul kapısında ve bahçesindeki gerginlik sırasında çekilen görüntüleri, Twitter hesabından paylaştı.

Yer yine Şanlıurfa! Toplu oy kullanımını engellemeye giden avukatlar okula sokulmadı

"TOPLU OY KULLANIMINI ENGELLERKEN SALDIRIYA UĞRADIK"

Paydaş, "Görevli olduğumuz bölgelerden Akçakale Yazlıca kırsal mahallesindeyiz. Burada toplu oy kullanımını engellerken hem biz hem de sandık görevlilerimiz saldırıya uğradık, tehdit ve hakaretlere maruz kaldık. Şu an can güvenliğimiz olmadığı için, suç duyurusu ve şikayet için köyden ayrıldık" dedi. Paydaş'ın paylaştığı videoda, avukatlara "İstersen avukat, istersen Allah ol. Kimse girmesin içeriye" denildiği görüldü.

Yer yine Şanlıurfa! Toplu oy kullanımını engellemeye giden avukatlar okula sokulmadı

14 MAYIS SEÇİMİNDE DE OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Şanlıurfa'da 14 Mayıs seçimlerinde de toplu bir şekilde oy basıldığı görüntülenmişti. Söz konusu görüntüleri Twitter hesabından paylaşan CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı "Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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