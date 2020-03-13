Yeraltı Camii cuma namazı öncesi dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Yeraltı Camii cuma namazı öncesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Yeraltı Camii cuma namazı öncesi dezenfekte edildi

7 saat önce

Yeraltı Camii cuma namazı öncesi dezenfekte edildi Cuma namazı öncesi Beyoğlu'nda bulunan Yeraltı Camii korona virüs karşı tedbir amaçlı dezenfekte dildi.

Yeraltı Camii cuma namazı öncesi dezenfekte edildi

İSTANBUL - Cuma namazı öncesi Beyoğlu'nda bulunan Yeraltı Camii korona virüs karşı tedbir amaçlı dezenfekte dildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirler yoğunlaşıyor. Bu kapsamda Beyoğlu Yeraltı Camii Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından dezenfenkte edildi. Cuma namazı öncesi yapılan dezenfektan işlemini vatandaşlar da izledi. Cami ekipler tarafından köşe bucak dezenfekte edildi. Paniğe gerek yok diyen cami imamı Ümit Aydın "İnsanlar zannediyor ki ilk defa yaşanıyor. İnsanlık alemi kurulduğundan bugüne kadar ve bundan sonra da kıyamet kopana kadar bu ve buna benzer hastalıklar virüsler olmaya devam edecek. Hastalık gelecekse bu hastalığı önlemek için ne yapmamız gerektiğini aklımızla buluyoruz. Allah'ın verdiği hastalık imtihanını en az bir şekilde atlatacağız Allah'ın izniyle. Temizlik olmadan ibadette olmuyor. İnsanlar temizliğe dikkat ederse bu temizlik suyla yapılan temizlik değil. Gıdaların temiz olanından yiyin diyor peygamber efendimiz. Gıda temiz olmazsa vücutta mikrop meydana gelir. Paniğe hiç gerek yok" dedi.

Yeraltı Camii cuma namazı öncesi dezenfekte edildi

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
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