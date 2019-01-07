Son Dakika Haberleri: Yeraltı Çarşısında Çalışmalar Başladı

Yeraltı Çarşısında Çalışmalar Başladı

48 dakika önce

Erzincan'ın en eski ve en işlek çarşılarından olan Yeraltı Çarşısında çalışmalar başladı.

Yeraltı Çarşısında Çalışmalar Başladı, System.String[]
Erzincan'ın en eski ve en işlek çarşılarından olan Yeraltı Çarşısında çalışmalar başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki karoların zamanla ömrünü tamamlamasından dolayı Yeraltı Çarşısı'nda tavandan su damlamaları oluyordu. Bunun önüne geçebilmek için Erzincan Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda izolasyon çalışmalarına başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Şehrimizin seçkin ve en işlek çarşılarından olan Yeraltı Çarşısı bizim için son derece önemli bir yer. Şuan yapılan çalışma geçici olarak su akıntılarını önlemek için izolasyon çalışması. İnşallah yeni dönemde burayı prestijli bir meydan olarak düzenleyeceğiz" dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Erzincan Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Erzincan, Güncel
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