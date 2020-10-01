Yeraltı çöp konteynerleri belediye atölyelerinde üretiliyor - Son Dakika

Yeraltı çöp konteynerleri belediye atölyelerinde üretiliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, gerçekleştirdiği projeler ve hizmetlerle ilgili ekipman ve malzemeleri kendi imkanları ile üreterek, belediye bütçesinden gerçekleştirilen harcamalarda ciddi miktarda tasarruf etmeye devam ediyor.

Yeraltı çöp konteynerleri belediye atölyelerinde üretiliyor, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, gerçekleştirdiği projeler ve hizmetlerle ilgili ekipman ve malzemeleri kendi imkanları ile üreterek, belediye bütçesinden gerçekleştirilen harcamalarda ciddi miktarda tasarruf etmeye devam ediyor. Diğer kent mobilyaları gibi yer altına alınan çöp konteynerleri de Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretiliyor.

Rumeli İskelesi ve Paşa Seyir Terası gibi önemli projelerde kullanılan kent mobilyaları ve aksesuarlar gibi belediye bünyesinde üretimi mümkün olan tüm ekipman ve malzemeler, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde, belediye personeli tarafından üretiliyor. Bunun son örneği de Süleymanpaşa genelinde çöp konteynerlerinin yer altına alınması ile ilgili yürütülen çalışma oldu. Yeraltı konteynerlerinin metal aksamları da Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki atölyelerde üretilmeye başlandı.

Ciddi miktarda tasarruf sağlanıyor

Belediye giderlerinin azaltılması ve böylece yeni proje ve hizmetler için kaynak temini amacıyla belediyenin öz kaynaklarının verimli kullanılması sayesinde ciddi miktarda tasarruf sağlandığı, proje ve hizmet maliyetlerinin ortalama piyasanın üçte biri dolaylarına kadar indirilebildiği ifade ediliyor.

"Daha ucuz ve daha pratik bir sistem kurduk"

Yeraltı konteynerlerinin üretiminin yapıldığı atölyelerde çalışmaları takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, personele iyi çalışmalar diledi. Yüksel, "Daha önce Süleymanpaşa'da çöp konteynerlerinin yer altına alınması ile ilgili bir çalışma başlatılmıştı ancak bu hem pahalı hem de sık arıza yapan bir sistemdi. Biz bu hizmeti hem daha ucuz hem de daha pratik bir hale getirdik. Üstelik bu sistemi dışarıdan da almıyoruz. Bu temiz, yüksek kapasiteli, çevreci ve estetik bir görünüme sahip yeraltı konteynerlerimizi, diğer kent mobilyalarımız gibi belediyemize ait atölyelerde kendimiz üretiyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ellerine, emeklerine sağlık diyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Yeraltı çöp konteynerleri belediye atölyelerinde üretiliyor
Yeraltı çöp konteynerleri belediye atölyelerinde üretiliyor
Yeraltı çöp konteynerleri belediye atölyelerinde üretiliyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeraltı çöp konteynerleri belediye atölyelerinde üretiliyor - Son Dakika

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