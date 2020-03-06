Yeraltı çöp konteynerleri temizlenerek ilaçlanıyor - Son Dakika

İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden haşerelerle özellikle larva döneminde savaşarak, zararlı canlıların üremesinin önüne geçmeyi hedefleyen Nevşehir Belediyesi, yeraltı çöp yeraltı çöp konteynerlerini temizleyerek ilaçlıyor.



Daha temiz ve sağlıklı bir Nevşehir için çalışmalarını aralıksız sürdüren Nevşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte oluşabilecek kötü kokunun önlenmesi ve İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele için çalışmalarını başlattı.



Bu kapsamda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeraltı çöp konteynerlerinin iç ve dış yüzeyi titizlikle temizlendikten sonra basınçlı su ve özel kokulu solüsyonla dezenfekte edilerek ilaçlanıyor.



Şehrin çeşitli mahallelerinde bulunan 330 yeraltı çöp konteynerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi işleminin yıl boyunca belirli aralıklarla süreceği kaydedildi. - NEVŞEHİR