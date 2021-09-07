Son dakika... Yeraltı elektrik kablosu patladı, bir çocuk yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Yeraltı elektrik kablosu patladı, bir çocuk yaralandı Siverek'te faciadan dönüldü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeraltına alınan elektrik kablosu patladı, çevreden geçen bir çocuk yaralandı.

Yeraltı elektrik kablosu patladı, bir çocuk yaralandı Siverek'te faciadan dönüldü ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeraltına alınan elektrik kablosu patladı, çevreden geçen bir çocuk yaralandı. Olay ilçenin Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik ilkokulu yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre elektrik dağıtım şirketi tarafından elektrik kablolarının yer altına alındığı çalışmada, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik kablosu patladı. Patlamanın etkisiyle yakınlarda bulunan 13 yaşındaki Harun S. yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elektrik dağıtım şirketi akımı keserken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Faciadan dönüldü Olayın gerçekleştiği bölgenin yakınında okul bulunurken, olayın öğrencilerin giriş çıkışına denk gelmemesi sayesinde büyük bir faciandan dönüldü.

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