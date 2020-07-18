Yeraltı kömür ve metal maden iş yerlerine, iş sağlığı ve güvenliği için 24 ay hibe desteği - Son Dakika

Yeraltı kömür ve metal maden iş yerlerine, iş sağlığı ve güvenliği için 24 ay hibe desteği

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeraltı kömür ve metal maden iş yerlerine, 24 ay boyunca hibe desteği sağlanacağını duyurdu.

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AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeraltı kömür ve metal maden iş yerlerine, 24 ay boyunca hibe desteği sağlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 21 Kasım 2019 tarihinde başlayan 'Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi' operasyonu ile sağlık, güvenlik ve iş barışının geliştirilmesi ile Türkiye iş gücü için insana yakışır işlerin oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi. Yaklaşık 17,5 milyon avro bütçeli projenin, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse edildiği belirtilerek, "Söz konusu projede, teknik yardım, finansal destek ve rehberlik programı ile hibe programı yer alıyor. Özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılmasını amaçlayan proje ile tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla çalışma koşullarının daha fazla iyileştirilmesi öngörülüyor. Proje kapsamında iş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma gibi nitelikli eğitimlerle beraber toplumun diğer katmanlarının da farkındalığı sağlanarak yüz yüze ve görsel, işitsel materyallerin hazırlanarak yeraltı kömür ve metal maden sektöründe çalışanların ise yüzde 36'sına ulaşılması hedefleniyor" denildi.

'FİNANSAL DESTEK SAĞLANACAK'

Proje süresince gereken şartları taşıyan yeraltı kömür ve metal maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirilmesinin yanı sıra tahlisiye eğitimleri ve maden sektörüne özgü hazırlanan Türk Standardları Enstitüsü standardının entegrasyonu için finansal destek verileceği belirtilerek, "AB projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeraltı kömür ve metal maden iş yerlerine, 24 ay boyunca hibe desteği sağlanacak. Mevzuatla belirlenen alınacak önlemlerin birkaçı ise şöyle: Yeraltındaki çalışma koşullarının zorluğu dikkate alınarak çıkarılan cevherin özelliğine göre yeraltında zehirli ve patlayıcı gazların takibi, su baskınlarına karşı kontrol sondajı yapılması, ocak girişlerinde bağımsız iki farklı giriş çıkış sağlanması, mekanik havalandırma sistemi kurulması" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA, -


Avrupa Birliği, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yeraltı kömür ve metal maden iş yerlerine, iş sağlığı ve güvenliği için 24 ay hibe desteği - Son Dakika
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