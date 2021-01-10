Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü - Son Dakika

Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü

10.01.2021 11:57
Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü, System.String[]

Tokat'ta yaklaşık 5 bin yıllık yeraltı şehri define avcılarının tahrip etmesi sonucu köstebek yuvasına döndü.

Tokat'ta yaklaşık 5 bin yıllık yeraltı şehri define avcılarının tahrip etmesi sonucu köstebek yuvasına döndü.

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Boyunpınarı köyü yakınlarında bir tepenin eteklerinde bulunan yeraltı şehri definecilerin talanına uğradı. Yaklaşık 5 bin yıl önce kayalar oyularak yapılan yer altı yerleşim yeri büyük oranda zarar gördü. Hemen hemen eşilmeyen yeri kalmayan tarihi mekanda oyularak yapılan sütunlar da tahrip edildi. Binlerce yıl önce insanların elleri ile ilkel yöntemlerle kazarak yaptığı yeraltı şehri definecilerin kullandığı hilti ile delik deşik edildi. Definecilerin tahrip ettiği yer altı yerleşim yerinde diğer salona açılan koridorun toprak ve kaya parçası ile dolduğu görüldü.

Bir insanın zor sığdığı tünelden giriş yapılıyor

Halk arasında "Horun Mağarası" olarak adlandırılan yerleşim yerinin girişi ve diğer koridorlarının genişliği 60-70 santimetre, yüksekliği 1.30 santimetre. Daracık giriş ağzından eğilerek girilen mağarada yaklaşık 1.80 metre yüksekliğindeki salonda rahatlıkla gezilebiliyor.

Koruma altına alınmasını istiyorlar

Köy sakinlerinden Orhan Taştan, tarihi yeraltı şehrin sahip çıkılarak koruma altına alınmasını beklediklerini söyledi. Define avcılarının tarihi mekanın her tarafını delik deşik etmiş olduğunu ifade eden Taştan, "Bu kadar da olmaz. Her tarafa eşilen kaya parçaları nedeni ile moloz ile dolmuş. Binlerce yıldan bugüne kadar gelmiş burası, o zamanlar sığınak olarak kullanılıyormuş. Şu anda da bu vaziyete getirmişler. Her tarafı tahrip olmuş" dedi.

Köy sakinlerinden Sadık Çelik ise çocukluk yıllarında gezdikleri yeraltı şehrinden bugün geriye bir harabe kalmış olduğunu söyledi. Tarihi mekanın üst tarafındaki havalandırma deliğinin de eşilerek genişletilmiş olduğunu belirten Çelik, tarihi eserlere sahip çıkılmadığını ileri sürdü.

Binlerce yıl öncesine ait yeraltı şehrinin tahrip edilmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Mahmut Çolak, Roma döneminden kalan köylerindeki tarihi alanın koruma altına alınarak turizme kazandırılmasını istediklerini kaydetti. - TOKAT

Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü
Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü
Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü
Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü
Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü
Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü
Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü
Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü
Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü
Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü

Artova, Define, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Kavga ettiği karısına boynuna ip geçirdiği fotoğrafını yollayarak intihar edeceğini söyleyince ortalığı ayağa kaldırdı Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var Geçen yıl mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın ortalığı birbirine kattı! Polislere çaydanlıkla direndi ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor
Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım         
11:02
Güvenlik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar Telegram'a yöneldi Güvenlik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar Telegram'a yöneldi         
10:37
Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor         
10:24
Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı         
10:07
Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor         
08:32
Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu! Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu!         
00:54
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor         
21:45
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 12:06:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei