Yeraltı şehri köstebek yuvasına döndü - Son Dakika

Tokat'ta yaklaşık 5 bin yıllık yeraltı şehri define avcılarının tahrip etmesi sonucu köstebek yuvasına döndü.

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Boyunpınarı köyü yakınlarında bir tepenin eteklerinde bulunan yeraltı şehri definecilerin talanına uğradı. Yaklaşık 5 bin yıl önce kayalar oyularak yapılan yer altı yerleşim yeri büyük oranda zarar gördü. Hemen hemen eşilmeyen yeri kalmayan tarihi mekanda oyularak yapılan sütunlar da tahrip edildi. Binlerce yıl önce insanların elleri ile ilkel yöntemlerle kazarak yaptığı yeraltı şehri definecilerin kullandığı hilti ile delik deşik edildi. Definecilerin tahrip ettiği yer altı yerleşim yerinde diğer salona açılan koridorun toprak ve kaya parçası ile dolduğu görüldü.

Bir insanın zor sığdığı tünelden giriş yapılıyor

Halk arasında "Horun Mağarası" olarak adlandırılan yerleşim yerinin girişi ve diğer koridorlarının genişliği 60-70 santimetre, yüksekliği 1.30 santimetre. Daracık giriş ağzından eğilerek girilen mağarada yaklaşık 1.80 metre yüksekliğindeki salonda rahatlıkla gezilebiliyor.

Koruma altına alınmasını istiyorlar

Köy sakinlerinden Orhan Taştan, tarihi yeraltı şehrin sahip çıkılarak koruma altına alınmasını beklediklerini söyledi. Define avcılarının tarihi mekanın her tarafını delik deşik etmiş olduğunu ifade eden Taştan, "Bu kadar da olmaz. Her tarafa eşilen kaya parçaları nedeni ile moloz ile dolmuş. Binlerce yıldan bugüne kadar gelmiş burası, o zamanlar sığınak olarak kullanılıyormuş. Şu anda da bu vaziyete getirmişler. Her tarafı tahrip olmuş" dedi.

Köy sakinlerinden Sadık Çelik ise çocukluk yıllarında gezdikleri yeraltı şehrinden bugün geriye bir harabe kalmış olduğunu söyledi. Tarihi mekanın üst tarafındaki havalandırma deliğinin de eşilerek genişletilmiş olduğunu belirten Çelik, tarihi eserlere sahip çıkılmadığını ileri sürdü.

Binlerce yıl öncesine ait yeraltı şehrinin tahrip edilmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Mahmut Çolak, Roma döneminden kalan köylerindeki tarihi alanın koruma altına alınarak turizme kazandırılmasını istediklerini kaydetti. - TOKAT