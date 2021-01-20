"Yeraltı su havzaları koruma altına alınsın" çağrısı - Son Dakika

"Yeraltı su havzaları koruma altına alınsın" çağrısı

20.01.2021 10:24

"Yeraltı su havzaları koruma altına alınsın" çağrısı Kuraklıkla mücadele eden Türkiye'nin güvencesi yeraltı su havzalarında NASA'nın yayınladığı kuraklık haritasının ardından açıklama yapan Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki'den öneri: "Yeraltı su havzaların koruma...

"Yeraltı su havzaları koruma altına alınsın" çağrısı

Kuraklıkla mücadele eden Türkiye'nin güvencesi yeraltı su havzalarında

NASA'nın yayınladığı kuraklık haritasının ardından açıklama yapan Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki'den öneri:

"Yeraltı su havzaların koruma altına alınması toplumun en büyük güvencesidir"

ADANA - Türkiye kuraklıkla mücadele ederken NASA yayınladığı son haritada Türkiye'nin çoğu bölgesinin ciddi derece kuraklık yaşadığına ve yeraltı sularının ortalama seviyenin altında olduğuna dikkat çekti. Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki ise ülkedeki yeraltı su havzalarının belirlenip koruma altına alınması gerektiğini söyleyerek, "Tarihten ders alan gelişmiş ülkeler yeraltı su havzalarını koruma altına almışlardır. Ülkemizde de havzaların koruma altına alınması toplumun en büyük güvencesidir" dedi.

Türkiye, son yılların en kurak kışını yaşarken son 1 haftadır yağan kar ve yağmur herkesi sevindirdi. Ancak yağışların ortalama 1 hafta içerisinde tekrardan biteceği ve hava sıcaklıklarının yükseleceği öğrenildi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından dün Türkiye'nin yeraltı su rezervlerini gösteren bir harita yayınlandı.

Haritada, Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On uydularıyla 11 Ocak 2021 itibariyle Türkiye'deki yeraltı sularının durumunun hesaplandığı ve ülkedeki yeraltı sularının ortalama seviyenin altında olduğu belirtildi. Ayrıca NASA, Türkiye'nin çoğu bölgesinin ciddi derece kuraklık yaşadığına dikkat çekti.

" Akdeniz'deki taban suyu sıcaklığı arttı"

Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarih boyunca dünyayı sarsan felaketlere baktığınız zaman birinci sırada kuraklık vardır. Son zamanlarda ve özellikle geçen sene 22 Haziran'da Akdeniz'deki taban suyunun 16,7 dereceden 28 dereceye çıkmasının ardından rapor sunduk. Birincisi dengesiz bir iklimin olacağı, ikincisiyse deprem açısından sıkıntılı bir sürece giriyor olmamız. 2 süreci de yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin yeraltı su havzalarının belirlenip acilen koruma altına alması gerektiğini ve bu konunun yaşamın devam edebilmesi için gerekli olduğunu söyleyen Melih Baki, "1. madde olarak yeraltı su havzalarının tespit edilip koruma altına alınması gerek. Böyle kritik dönemlerde tek yaşam garantimiz budur. Bundan dolayı ilgili ve yetkili tüm makamlara sesleniyorum. Yeraltı su havzalarımızın tespit edilip koruma altına alınması lazım" ifadelerini kullandı.

"Korumaya alınmalı, inşaata izin verilmemeli"

Hava akımlarının yön değiştirmesinin kuraklığa neden olduğunu da aktaran Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki, daha sonra şunları söyledi:

"Okyanus ve denizlerdeki buharlaşma olmazsa yağmur olmaz. Hava akımlarının da yönü çok önemli. Eğer bu ikisi olmazsa kuraklık ortaya çıkar. Tarihten ders alan gelişmiş ülkeler kendi bölgelerindeki yeraltı su havzalarını koruma altına almışlardır. Bizim ülkemizde böyle bir girişim olmadı. Bunların belirlenip koruma altına alınması bu toplumun en büyük güvencesidir. Böyle kuraklık ve sıkıntılı dönemlerde suyu oradan alacağız. Orayı koruma altına alıp inşaata ve başka bir şeye izin vermeyeceksiniz."

Sahra Çölü'nün bir zamanlar yeryüzü cenneti olduğunu ancak şuan kuraklıkla mücadele verdiğini ifade eden Baki, "Hava akımları orada yön değiştirdi. Tarihten ders alarak bu durumu bilimin ışığında düşünerek en öncelikli konuların başında konuşmamız lazım. Geçen 22 Haziran'da biz ilgili makamlara rapor vermiştik ancak bir dönüş olmadı" dedi.

Yeraltı su havzaları koruma altına alınsın çağrısı
Yeraltı su havzaları koruma altına alınsın çağrısı
Yeraltı su havzaları koruma altına alınsın çağrısı
Yeraltı su havzaları koruma altına alınsın çağrısı

Melih Baki, Türkiye, Adana, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Yeraltı su havzaları koruma altına alınsın' çağrısı - Son Dakika


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