Yeraltındaki Milli Servete 'ORTAK' Çözüm

EN VERİMLİ KUŞAKTA

Türkiye'de ruhsatlandırılan ama keşfedilmeyi bekleyen milyarlarca dolarlık maden rezervi bulunuyor.Buna karşılık 170 milyar dolarlık ihracattan madencilik sektörünün aldığı pay 3.9 milyar dolar ,Türkiye'nin maden zengini olduğuna dikkat çeken Niziplioğlu Holding Başkanı Ömer Niziplioğlu,"Ülkemiz, dünya metalik madenlerinyüzde 40'nın bulunduğu, Afganistan'dan başlayıp Orta Avrupa'ya kadar uzanan Tetis Kuşağı'nda. Kuşağın büyük bölümü de Türkiye'den geçiyor. Peki bizim neden metalik madenlerden gelirimiz çok yetersiz?" dedi.

SERMAYE YETERSİZ

Türkiye'nin potansiyeline karşılık maden gelirinin neden düşük kaldığını merak edip araştırdıklarını ifade eden Niziplioğlu, "Ocaklara gittik,firmalarla görüştük. Hepsinin ortak söylemi 'Sermaye yetersiz' oldu" dedi. Devletin 10 binlerce maden arama ve çıkarma ruhsatı dağıttığını söyleyen Niziplioğlu, "Maden Tetkik ve Arama (MTA) üzerine düşeni yapmış. Aramış,bulmuş ve ihale etmiş. Bundan sonrası işadamlarının işi.Biz de bu noktada devreye girdik" şeklinde konuştu.

MADEN SAHALARINI BİRLEŞTİRECEK

Birçok maden sahasının ruhsatı olmasına rağmen işletilmediğini belirten Niziplioğlu, "Eksik olan kaynak. Kaynak , ne özel sektörde, ne devlette var. Bankalar da hevesli değil" dedi.Madencilik için acilen 30-40 milyar doların bulunması gerektiğini ifade eden Niziplioğlu, "Bu,3-5 kişi ile olacak bir iş değil. O yüzden gayrimenkul yatırım ortaklığı' kurmaya karar verdik. Bu kapsamda Niziplioğlu Maden Arama Ve İşletme AŞ'yi (Nimaş) kurduk. Maden sahalarını birleştirecek bir hayalimiz var" diye konuştu.

REZERV TESPİTİ VE RAPORLAMA

Ruhsat sahiplerini tek çatı altında toplayacaklarını daha sonra da söz konusu sahalarda rezerv tespiti yapacaklarını belirten Ömer Niziplioğlu, şöyle dedi; "Rezervlerin ekonomik değerini resmi raporlarla ortaya koyacağız. Nimaş halka açık, şeffaf bir şirket olacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşüp izinleri almaya çalışacağız. halka arz sonrası bulunan kaynakla madeni çıkarıp işleyeceğiz. Daha sonra uluslararası piyasaya yöneleceğiz."-