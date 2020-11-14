Yerde araçla, havada drone ile anons yapılıp vatandaş uyarıldı - Son Dakika

Yerde araçla, havada drone ile anons yapılıp vatandaş uyarıldı

14.11.2020 10:40
Yerde araçla, havada drone ile anons yapılıp vatandaş uyarıldı, System.String[]

Yerde araçla, havada drone ile anons yapılıp vatandaş uyarıldı Düzce'de polis ekipleri valiliğinin belirlediği açık alanlarda sigara içme yasağı ile ilgili hafta sonunda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Yerde araçla, havada drone ile anons yapılıp vatandaş uyarıldı

DÜZCE - Düzce'de polis ekipleri valiliğinin belirlediği açık alanlarda sigara içme yasağı ile ilgili hafta sonunda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul Caddesi başta olmak üzere kent merkezinde uygulama yaptı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ekipleri de drone ile havadan destek verdiği denetimlerde, maskesini indiren veya takmayan vatandaşlar uyarıldı.

Yerde araçla havada drone ile anons yapılıp vatandaş uyarıldı

Emniyet ekiplerince kent merkezinde drone ile yapılan kontrollerde; vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar başta olmak üzere; caddeler, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri ve sahillerde korona virüs tedbirleri kapsamında yayımlanan İçişlerinin Bakanlığı Genelgeleri ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığına bakıldı. Uyarılara rağmen maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ise "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 900 lira idari para cezası kesildi.

Yerde araçla, havada drone ile anons yapılıp vatandaş uyarıldı
Yerde araçla, havada drone ile anons yapılıp vatandaş uyarıldı
Yerde araçla, havada drone ile anons yapılıp vatandaş uyarıldı
Yerde araçla, havada drone ile anons yapılıp vatandaş uyarıldı

Sigara, Polis, Düzce, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yerde araçla, havada drone ile anons yapılıp vatandaş uyarıldı - Son Dakika


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