Son Dakika Haberleri: Yerde Bulduğu Altınları Emniyete Götürdü

Yerde Bulduğu Altınları Emniyete Götürdü

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir kişi, yerde bulduğu 33 bin lira değerindeki ziynet eşyasını polise verdi.

Yerde Bulduğu Altınları Emniyete Götürdü, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir kişi, yerde bulduğu 33 bin lira değerindeki ziynet eşyasını polise verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Y.B, bir bankanın ATM'sinin önünden geçerken yerde, içerisinde altınların olduğu poşeti fark etti.

Y.B, piyasa değeri yaklaşık 33 bin lira olan ziynet eşyasını, Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

Ahlat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu ziynet eşyasını, sahibi A.Ş'ye verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:41 Kaynak: AA

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