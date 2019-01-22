Yerde Bulduğu Altınları Emniyete Götürdü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir kişi, yerde bulduğu 33 bin lira değerindeki ziynet eşyasını polise verdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir kişi, yerde bulduğu 33 bin lira değerindeki ziynet eşyasını polise verdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Y.B, bir bankanın ATM'sinin önünden geçerken yerde, içerisinde altınların olduğu poşeti fark etti.



Y.B, piyasa değeri yaklaşık 33 bin lira olan ziynet eşyasını, Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.



Ahlat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu ziynet eşyasını, sahibi A.Ş'ye verdi.

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