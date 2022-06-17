Yerde bulduğu altınları, sahibine teslim etti

Yüksekova'nın Keremağa Mahallesi'nde yaşayan ve burada çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Nihat Anuş, bugün sabah saatlerinde ilçe merkezindeki İpekyolu Caddesi'nde gezerken yerde bez içerisinde 6 adet altın buldu. Polisi arayan Anuş, bulduğu altınları sahibine teslim etmek istediğini söyledi. Polisin desteği ile altınlarını kaybeden Şaban Ertuş'a cep telefonundan ulaşan Anuş, İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne gelmesini istedi. Kısa süre sonra emniyete gelen Ertuş, 2'si yarım, 4'ü tam olmak üzere 6 adet altını Anuş'tan teslim alıp, teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Yüksekova, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

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