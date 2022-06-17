Yerde bulduğu altınları, sahibine teslim etti - Son Dakika
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Yerde bulduğu altınları, sahibine teslim etti

17.06.2022 16:21
Yerde bulduğu altınları, sahibine teslim etti

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, çifçilik yapan Nihat Anuş, eşi ile birlikte gezerken yerde beze sarılı altın buldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, çifçilik yapan Nihat Anuş, eşi ile birlikte gezerken yerde beze sarılı altın buldu. Anuş, bulduğu 4'ü cumhuriyet, 2'si yarım altını polis aracılığıyla sahibi Şaban Ertuş'a teslim etti.

Yüksekova'nın Keremağa Mahallesi'nde yaşayan ve burada çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Nihat Anuş, bugün sabah saatlerinde ilçe merkezindeki İpekyolu Caddesi'nde gezerken yerde bez içerisinde 6 adet altın buldu. Polisi arayan Anuş, bulduğu altınları sahibine teslim etmek istediğini söyledi. Polisin desteği ile altınlarını kaybeden Şaban Ertuş'a cep telefonundan ulaşan Anuş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelmesini istedi. Kısa süre sonra emniyete gelen Ertuş, 2'si yarım, 4'ü tam olmak üzere 6 adet altını Anuş'tan teslim alıp, teşekkür etti.

Ertuş, "Ayakkabımı boyadıktan sonra parasını verirken, o sırada cebimde bez mendilin içinde sarılı 4 cumhuriyet,  2 de yarım altını düşürdüm. Yaklaşık bir saat sonra fark ettim. Tekrar boyacıya geldiğim de durumu anlattım. Ancak gören duyan olmayınca, emniyet müdürlüğüne giderek yardım istedim. Akşam eve gelirken, telefonla tanıdıklarımı arayarak duyan, bilen gören varsa bana haber vermelerini istedim. Sonra beni Nihat Anuş arayarak, altınları nasıl ve neyin içinde olduğunu sordu. Ben de siyah bez mendilin içinde 4 cumhuriyet 2 de yarım altın olduğunu söyledim. Sonra kendisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelmemi istedi ve burada altınlarımı teslim aldım. Çok teşşekkür ediyorum."dedi.Altınları bulan Nihat Anuş ise bulduğu altınları Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutanak karşılığı sahibine teslim ettiğini söyledi. Eşi Meryem ile caddede gezerken altınları yerde bulduğunu anlatan Anuş,"Sahibini bulmak için polise haber verdim, sonra da İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip, sahibine ulaştım. Emniyete gelen sahibine altınları teslim ettim" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Yüksekova, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

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