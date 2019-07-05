Yerde bulduğu cisim çocuğun elinde patladı
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Yerde bulduğu cisim çocuğun elinde patladıSİİRT - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, yerde bulduğu cismi kurcalayan 13 yaşındaki çocuk, cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:54 Kaynak: İHA
Yerde bulduğu cisim çocuğun elinde patladı
SİİRT - Siirt
'in Eruh
ilçesi kırsalında, yerde bulduğu cismi kurcalayan 13 yaşındaki çocuk, cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.
Olay, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe
kırsalında yaşandı. Edinilen bilgilere göre 13 yaşındaki İsmail K., hayvan otlattığı sırada yerde bir cisim buldu. Küçük çoban, elinde alıp oynadığı cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Patlayan cismin belirlenmesi amacıyla olay yerine gelen güvenlik güçleri inceleme başlattı.
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Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı
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