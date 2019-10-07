Son Dakika Haberleri: Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı

Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı

47 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çoban, hayvan otlatırken bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çoban, hayvan otlatırken bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesinde Suriye sınırına yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan 8 Mart Mahallesi'nde hayvan otlatan çoban Selahattin Bayhan (56), yerde bulduğu henüz niteliği belirlenemeyen cismi incelemeye başladı.

Elinde incelediği cismin patlaması sonucu ağır yaralanan Bayhan, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çoban Bayhan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, alanda inceleme yaptı.

Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı

Nusaybin, 8 Mart, Suriye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:22 Kaynak: AA
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