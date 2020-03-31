Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu bir çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu bir çocuk ağır yaralandı
32 dakika önce
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulduğu cismin patlaması sonucu bir çocuk ağır yaralandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulduğu cismin patlaması sonucu bir çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak'ın, ilçeye bağlı Serince Mahallesi'nde hayvan otlatırken yerde gördüğü cismi kurcalaması sonucu patlama meydana geldi.
Ağır yaralanan Yıldırak, Lice Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Yıldırak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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