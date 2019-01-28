Son Dakika Haberleri: Yerde Bulduğu Cüzdanı Böyle Cebe Attı

Yerde Bulduğu Cüzdanı Böyle Cebe Attı

58 dakika önce

Yerde bulduğu cüzdanı böyle cebe attıANKARA - Başkent'te bir şahıs, markette dolaşırken meyve kasalarının üzerinde bulduğu cüzdanı cebine koyarak marketten çıktı.

Yerde bulduğu cüzdanı böyle cebe attı

ANKARA - Başkent'te bir şahıs, markette dolaşırken meyve kasalarının üzerinde bulduğu cüzdanı cebine koyarak marketten çıktı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir markette reyonlar arasında dolaşan şahıs, meyve kasalarının üzerinde bulduğu cüzdanı cebine koyarak marketten çıktı.
Şahsın, cüzdanı cebine koyduğu anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:00 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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