Yerde Bulduğu Cüzdanı Böyle Cebe Attı
58 dakika önce
Yerde bulduğu cüzdanı böyle cebe attıANKARA - Başkent'te bir şahıs, markette dolaşırken meyve kasalarının üzerinde bulduğu cüzdanı cebine koyarak marketten çıktı.
Yerde bulduğu cüzdanı böyle cebe attı
ANKARA - Başkent'te bir şahıs, markette dolaşırken meyve kasalarının üzerinde bulduğu cüzdanı cebine koyarak marketten çıktı. Ankara
'nın Keçiören
ilçesinde bulunan bir markette reyonlar arasında dolaşan şahıs, meyve kasalarının üzerinde bulduğu cüzdanı cebine koyarak marketten çıktı.
Şahsın, cüzdanı cebine koyduğu anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:00 Kaynak: İHA
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